نائب سيناء يحذر من دخول فلسطينيين: خطر على الأمن القومي المصري

قال النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء: سيناء خط أحمر، متابعا: الجميع يعلم المخطط الإسرائيلي من انتصار أكتوبر 1973، وهو دخول سيناء مرة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

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وحذر النائب من دخول الفلسطينين إلى سيناء، قائلا: الأمر سيمثل خطورة شديدة على الأمن القومي المصري.

ودعا عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، إلى ضرورة العمل من أجل إدخال المساعدات المتكدسة بالعريش وتفعيل الدور الدبلوماسية للضغط على إسرائيل وحماس لوقف الحرب الدائرة.

وحذر عضو البرلمان: "المستقبل ظلام، والحرب خراب ودمار، متابعا: سناء لن نفرط في حبة رمل منها أو أي شبر من أرض مصر".

واتهم اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، المجتمع الدولي بعد القيام بدوره لوقف إسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن التهجير القسري لأهالي قطاع غزة يضر الأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية أيضا، قائلا: نرفض تصفية القضية الفلطسنية، مشيرا إلى الجهود التي قامت به الدولة المصرية من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وأكد اللواء أحمد العوضي، أن العدو الصهيوني جبان، ولا يقاتل إلا من خلف جدر، مشيرا إلى ما حدث من انتصارات على إسرائيل في حرب أكتوبر 1973.