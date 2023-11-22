الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قيادي فلسطيني يشيد بالجهود المصرية في اتفاق الهدنة الإنسانية بغزة

الهدنة الإنسانية
الهدنة الإنسانية في غزة، فيتو

 أعرب القيادي الفلسطيني محمد دحلان بإعلان الهدنة وعملية التبادل بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، وطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل والتفاني من أجل تحويل هذه الهدنة المحدودة إلى وقفٍ شاملٍ وممتدٍ لإطلاق النار، وإنهاء هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة.

إشادة بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة 

وأشاد دحلان كذلك بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر، لإبطاء هذه الحرب، وصولًا لإنهاء ويلاتها الدموية المدمرة.

وفي السياق ذاته رحبت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، بـ صفقة  تبادل الأسرى والهدنة الإنسانية التي تمت بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بواسطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

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التوصّل لاتفاق هدنة إنسانية

 وأعربت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها عبر صفحتها على منصة “إكس”، عن ترحيب سلطنة عُمان بإعلان دولة قطر التوصّل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة وتبادل عدد من الأسرى المدنيين وإتاحة دخول أعداد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية لـ قطاع غزة.

وأضافت الخارجية العمانية، أن السلطنة تعبر عن تثمينها للوساطة المشتركة التي قامت بها كل من مصر وقطر لتحقيق الاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

 

وقف دائم لإطلاق النار

كما أعربت عن أملها في أن يفضي الاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف مبادرات حقيقية وعادلة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وأعلنت قطر عن الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر اليوم، الأربعاء، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

 

تبادل 50 من الأسرى

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وتابع البيان: "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية"

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حماس تكشف تفاصيل اتفاق الهدنة مع الاحتلال في قطاع غزة

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أمل للإسرائيليين وراحة للفلسطينيين، أول تعليق من البرلمان الأوروبي على اتفاق الهدنة

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قطاع غزة مصر وقف إطلاق النار فى غزة هدنة إنسانية

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