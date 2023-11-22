أمل للإسرائيليين وراحة للفلسطينيين، أول تعليق من البرلمان الأوروبي على اتفاق الهدنة
رحبت روبيرتا ميستولا رئيسة البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بـ اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.
وقف إنساني للأعمال القتالية
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس: "إنني أرحب بالاتفاق على وقف إنساني للأعمال القتالية في غزة وإطلاق سراح عدد من الرهائن الذين المحتجزين لدي حماس منذ 7 أكتوبر الماضي".
وأضافت ميتسولا، أن الاتفاق يعطي بعض الأمل للعائلات المنكوبة في إسرائيل وبعض الراحة للفلسطينيين في غزة.
هدنة إنسانية في قطاع غزة
وأشارت رئيسة البرلمان الأوروبي في بيانها، إلى أن هذه لحظة يمكن البناء عليها.
وأعلنت قطر عن الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.
تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال
وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
وتابع البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية".
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