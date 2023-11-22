مصدر يكشف سبب انتشار رائحة الغاز في القرية الذكية

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف في الجيزة، إلى القرية الذكية عقب انتشار روائح كريهة يشتبه في كونها تسريب غاز.

وقام الأمن الإداري بإخلاء المناطق المحيطة بالموقع.

ونقلت سيارات الإسعاف عددا من الموظفين إلى المستشفيات المحيطة بالمكان، لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، تلقى بلاغًا بالواقعة ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن مصدر الرائحة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وإخطار الجهات المختصة.

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وأفاد مصدر مطلع، بالمتابعة مع شركة الغاز بخصوص الرائحة المنتشرة في القرية الذكية، انه تمت الإفادة من قبل أحد مسئولي الشركة بأن السبب يرجع إلى مرور سيارة غاز محملة بتانكات غاز بها تسريب حيث أن رائحة الغاز انتشرت في القرية الذكية وأبو رواش، وأن الرائحة ستقل من مشروع سوديك ويست تدريجيًا.

وأشار المصدر إلى أنه نظرا لرائحة الغاز المنتشرة بالمدينة تم الاتصال بطوارئ شركة الغاز والتى أفادت باستقبالها الكثير من الشكاوى بهذا الشأن وإنها تعمل على معرفة السبب من خلال وجود فرق طوارئ بالحى السادس والسابع عشر.

ونصح المصدر، بضرورة غلق محابس الغاز وعدم استخدامها حتى معرفة سبب المشكلة وحلها حرصًا على سلامة المواطنين.