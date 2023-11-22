وائل جسار عشق الغناء منذ الصغر.. "غريبة الناس" و"مشيت خلاص" و"يوم زفافك" أبرز أغانيه.. وهذا سر التألق في تترات المسلسلات

وائل جسار، يحتفل الفنان وائل جسار اليوم ٢٢ نوفمبر بعيد ميلاده، ووائل مغنٍ متميز له العديد والعديد من الأعمال الغنائية الناجحة والتي تركت علامة في وجدان جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي، وبالرغم من كونه لبناني إلا أنه قدم العديد من الأغنيات المصرية التي جعلت له مكانة خاصة في قلوب جمهور مصر.

من هو وائل جسار؟

وائل محمد وهبي جسار الشهير بوائل جسار هو مغنٍ لبناني، بدأ الغناء منذ الصغر حيث كان يحيي حفلات في الحي الذي كان يسكن به، ولقد اشترك في مسابقة غنائية تمت إقامتها في محافظة البقاع وحصل فيها على المركز اﻷول، ثم اشترك بعدها في عدة مسابقات غنائية أخرى منها مسابقة ستوديو الفن، تلك المسابقة الشهيرة التي اشترك بها نخبة من نجوم الصف الأول في الغناء حاليًا على رأسهم إليسا.

Advertisements

كلمة وداع.. حكاية أول أغنية

طرح وائل جسار في عام 1986 أول أعماله الغنائية والتي حملت اسم "كلمة وداع"، تلى ذلك ألبومه الغنائي الأول إنتاج 1996 والذي حمل اسم "ماشي" ولقد حقق هذا الألبوم نجاحا كبيرا.

ويعتبر ألبوم "الدنيا علمتني" أبرز عمل في مسيرة وائل جسار الفنية، وهو من إنتاج عام 2001، وقدم وائل جسار خلاله مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها أغنية "مشيت خلاص".

أغنيات صنعت نجومية وائل جسار

اتسمت أغنيات وائل جسار بالرومانسية ويحرص هو على الاختيار الدقيق للألحان والكلمات، ومن أبرز الأغاني التي صنعت نجومية وائل جسار وجعلت الجمهور يتعلق بصوته أغنية “الدنيا علمتنى” التي كانت بمثابة بطاقة تعارفه للوطن العربي.

وكانت أغنية مشيت خلاص من أهم أغاني وائل جسار في مشواره الفني، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، وكانت بداية لمرحلة جديدة فى حياته الفنية إذ نجحت في أن تحفر اسمه بقوة وينافس نجوم الغناء وقتها.

وفي عام 2006 قدم وائل جسار أغنية "يوم زفافك" وهى من نوعية أغاني الشجن والفراق ولقد حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

وتعتبر أغنية غريبة الناس أبرز أغنيات وائل جسار، خاصة بعدما تم تصويرها فيديو كليب فقد لمست كلمات الأغنية القلوب وكان الفيديو كليب مؤثرًا.

وتألق وائل جسار في عدد من الأغنيات المنفردة، والتي اتسمت بالطابع الرومانسي مثل "نخبي ليه، نحلم سوا، لو عذابي طال، في إحساس ماليني"، ونجحت هذه الأغاني في مصر والوطن العربي.

ألبوم في حضرة المحبوب

أطلق وائل جسار ألبومه الديني الأول في حضرة المحبوب تزامنا مع ذكرى ميلاد النبي، وكانت هي المرة الأولى التي يقدم فيها عملا دينيا، وتعاون في الألبوم مع الشاعر نبيل خلف وألحان وليد سعد في أغنيات: قلبك حنين يا نبي، سيدنا عمر، أبو بكر، الإمام علي، موت الرسول، عن الصحابة، سعد بن معاذ.

"نبينا الزين".. أول ألبوم ديني للأطفال

طرح وائل جسار عام ٢٠١١ ألبومه الدينى للأطفال بعنوان "نبينا الزين"، ويعد الألبوم هو الجزء الثانى من ألبومه الديني "في حضرة المحبوب" وهو ألبوم مخصص للأطفال ويتناول موضوعات دينية بأسلوب تناسب الصغار، والأغاني جميعها تأليف الشاعر الدكتور نبيل خلف وألحان وليد سعد.

وائل جسار.. نجم تترات المسلسلات

يعتبر الفنان وائل جسار من أبرز الفنانين الذين تألقوا في عالم غناء تترات المسلسلات، حيث قدم العديد من الأغاني لتترات المسلسلات مثل مسلسل الدالي ومسلسل قوت القلوب ومسلسل ختم النمر، الشك، شمس، حواديت الشانزليزيه، كما أنه قدم أغنيات بعض الأفلام مثل الريس عمر حري حيث غنى “الروليت”، و"نخبي ليه" من فيلم "365 يوم سعادة"، و"حلم حياتي" من فيلم "توأم روحي".

في حد بيحبني.. أحدث أغاني وائل جسار

طرح الفنان وائل جسار في يونيو الماضي أغنية في حد بيحبني على منصات الموسيقى وموقع “يوتيوب”، وتعاون الفنان وائل جسار في أغنيته الجديدة “ مع الشاعر الغنائي محمد شافعي.

كيف دعم وائل جسار القضية الفلسطينية؟

حرص الفنان وائل جسار على دعم القضية الفلسطينية بما هو متاح بالنسبة له، حيث ألغى عدد من الحفلات في مصر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، كما أجل وائل جسار حفل له في الكويت، حيث قال في تصريحات إعلامية “أقل واجب أعمله أنا أو غيري تجاه غزة هو إلغاء حفلات الغناء.”

فضلًا عن حرصه في كل لقاء على التحدث عن القضية الفلسطينية، ومناشدة الدول لمساعدة أهالي غزة، بالإضافة إلى مطالبته بوقف إطلاق النيران في قطاع غزة، كما قرر إطلاق أغنيتين لغزة، حيث قال في تصريحات إعلامية مؤخرًا "أنا عملت أغنيتين لغزة ولكل الوطن العربي وأي حاجه بنعملها لغزة مش بتكفي".

ومن ناحية أخرى، كان قد أكد النجم اللبناني وائل جسار، أن الفن كان له دور هام وتأثيره كان قويًّا في القضية الفلسطينية، خاصة بعدما حرص عدد كبير من النجوم على دعم الشعب الفلسطيني بطرق مختلفة سواء من التبرعات أي تقديم أعمال فنية حول القضية.

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ"فيتو": الفن أثر بشكل واضح في القضية الفلسطينية وكل فنان من مكانه بيعمل اللي يقدر عليه، وأنا قدمت أغنيتين لدعم غزة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات وقصف مستمر على يد الجيش الصهيوني.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.