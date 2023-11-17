فلسطين بتروح من إيدينا، 7 تصريحات من وائل جسار عن غزة

كشف الفنان اللبناني وائل جسار ، عن رأيه في إلغاء الحفلات الغنائية، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين خلال هذه الفترة، وذلك من خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "free time “ الذي تقدمه الإعلامية يارا أحمد.

ومن خلال السطور التالية، ترصد فيتو أبرز تصريحات وائل جسار في برنامج "free time”.

تصريحات وائل جسار عن غزة

1 ‎أقل واجب أعمله أنا أو غيري تجاه غزة هو إلغاء حفلات الغناء.

2 ‎مشاهد موت الأطفال والشباب في غزة توجع القلب.

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3 مين له نفس يغني ويرقص.

4 ‎ ربنا يهد إسرائيل وينصر فلسطين وشعبها.

5 ‎أنا عملت أغنيتين لغزة ولكل الوطن العربي وأي حاجه بنعملها لغزة مش بتكفي".

6 ‎أطفال غزة مش محتاجين فلوس محتاجين وقفة رجل شجاع

7 ‎عايزين فعل مش كلام.. لأن فلسطين بتموت وبتروح من إيدينا.

ومن ناحية أخرى، كان قد أكد النجم اللبناني وائل جسار، أن الفن كان له دور هام وتأثيره كان قويًّا في القضية الفلسطينية، خاصة بعدما حرص عدد كبير من النجوم على دعم الشعب الفلسطيني بطرق مختلفة سواء من التبرعات أي تقديم أعمال فنية حول القضية.

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ"فيتو": الفن أثر بشكل واضح في القضية الفلسطينية وكل فنان من مكانه بيعمل اللي يقدر عليه، وأنا قدمت أغنيتين لدعم غزة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات وقصف مستمر على يد الجيش الصهيوني.