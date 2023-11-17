الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

فلسطين بتروح من إيدينا، 7 تصريحات من وائل جسار عن غزة

وائل جسار، فيتو
وائل جسار، فيتو

كشف الفنان اللبناني وائل جسار ، عن رأيه في إلغاء الحفلات الغنائية، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين خلال هذه الفترة، وذلك من خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "free time “ الذي تقدمه الإعلامية يارا أحمد.

ومن خلال السطور التالية، ترصد فيتو أبرز تصريحات وائل جسار في برنامج "free time”.

تصريحات وائل جسار عن غزة 

1 ‎أقل واجب أعمله أنا أو غيري تجاه غزة هو إلغاء حفلات الغناء.

2 ‎مشاهد موت الأطفال والشباب في غزة توجع القلب.

Advertisements

3 مين له نفس يغني ويرقص.

4 ‎ ربنا يهد إسرائيل وينصر فلسطين وشعبها.

5 ‎أنا عملت أغنيتين لغزة ولكل الوطن العربي وأي حاجه بنعملها لغزة مش بتكفي".

6 ‎أطفال غزة مش محتاجين فلوس محتاجين وقفة رجل شجاع 

7 ‎عايزين فعل مش كلام.. لأن فلسطين بتموت وبتروح من إيدينا.

ومن ناحية أخرى، كان قد أكد النجم اللبناني وائل جسار، أن الفن كان له دور هام وتأثيره كان قويًّا في القضية الفلسطينية، خاصة بعدما حرص عدد كبير من النجوم على دعم الشعب الفلسطيني بطرق مختلفة سواء من التبرعات أي تقديم أعمال فنية حول القضية.

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ"فيتو": الفن أثر بشكل واضح في القضية الفلسطينية وكل فنان من مكانه بيعمل اللي يقدر عليه، وأنا قدمت أغنيتين لدعم غزة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات وقصف مستمر على يد الجيش الصهيوني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وائل جسار الفنان وائل جسار المطرب وائل جسار اخبار الفن

الأكثر قراءة

خرق البروتوكول، كلب رئيسة دولة مولدوفا ينقض على رئيس النمسا ويعضه (فيديو)

يناقشه البرلمان، المدة الزمنية لسقوط طلب التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد

ومش هيرجع فيه، قرار قاس جديد من فيتوريا ضد الثلاثي المستبعد من منتخب مصر

2 مليون جنيه قرض الأطباء من بنك القاهرة

الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية (فيديو)

جيش الاحتلال يجبر الأطقم الطبية بمستشفى ابن سينا في جنين على رفع أيديهم ويعتقل عددا منهم (فيديو)

أسعار الحديد اليوم الجمعة 17-11-2023 في الأسواق

إبراهيم عبد الخالق: جيبوتي منتخب ضعيف والفوز بسداسية يمنحنا الثقة

Advertisements

منوعات

المزيد

خرق البروتوكول، كلب رئيسة دولة مولدوفا ينقض على رئيس النمسا ويعضه (فيديو)

لا أستطيع، بايدن يتلعثم مجددا ويعجز عن نطلق كلمة خلال خطابه أمام منتدى أبيك (فيديو)

أحمد حلمي يتحدث عن أكثر وقت محزن له في عام 2023

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الجمعة 17-11-2023 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 16-11-2023 في ختام التعاملات

أسعار الحبوب اليوم، 800 جنيه ارتفاعًا في طن علف الدواجن بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية