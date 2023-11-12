الأحد 12 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

طرح فيلم The Killer للمشاهدة عبر منصة نتفليكس

فيلم the killer،
فيلم the killer، فيتو

 نتفليكس، طرحت شبكة البث الأشهر حول العالم نتفليكس، فيلمها الجديد The Killer، للمشاهدة حصريا عبر منصتها الرقمية.

 تفاصيل فيلم نتفليكس The Killer

فيلم The Killer، من إنتاج شبكة نتفليكس الرقمية، وعرض لأول مرة عالميا، ضمن فاعليات الدورة ٨٠ لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ويحكي فيلم The Killer، عن قاتل منعزل وبارد، ينتظر في الظل، لـ يراقب هدفه التالي، ومع ذلك، كلما طال انتظاره، اعتقد أنه يفقد عقله، والقصة تدور في عالم وحشي، ودموي، وأنيق، في نفس الوقت، لقاتل محترف ضائع في عالم بلا بوصلة أخلاقية.

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فيلم The Killer، من بطولة الممثل الشهير مايكل فاسبندر، وتيلدا سوينتون، ومونيك جاندرتون، وارليس هوارد، وتشارلز بارنيل، وكيري أومالي، وصلاح بكر، ولاسي دوفر، ومونيكا جوسمان.

مايكل فاسبندر: قرأت عن القتلة الحقيقيين لبناء شخصيتي في The Killer

 تحدث الممثل "مايكل فاسبندر"، عن كيفيه تحضيره، لشخصيه القاتل التي جسدها في فيلمه الجديد The Killer، وكشف فاسنبدر في تصريحات صحفية، أنه قرأ كثيرا عن القتلة الحقيقيين لبناء الشخصيه قائلا: "فقط كنت أحاول فهم عقل الشخصية الاجتماعية المنحرفة".

نتفليكس وخاصية بصمة الوجه

وفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية أن عملاق البث الرقمي نتفليكس تعمل على تفعيل خاصية بصمة الوجه في الفترة القادمة، وذلك للتأكد من عدم مشاركة حساب المشترك مع أشخاص آخرين.

فيما لم تكشف التقارير عن موعد محدد، لتطبيق الخاصية رسميا، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان شبكة البث الرقمي نتفليكس رسميًا، عن باقة تحتوي على فواصل إعلانية بقيمة 7 دولارات شهريًا، ويأتي ذلك ضمن خطة المنصة لتوسيع انتشارها وزيادة عدد المشاهدات، بالإضافة لتحقيق ربح أكبر خاصة بعد الخسائر المالية التي لحقت بالمنصة مؤخرًا. 

محتوى منصة البث الرقمي نتفليكس

وفي سياق متصل أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل Netflix وديزني. 

وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

فيما أعلنت لجنة الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون مطالبتها رسميا شبكة البث الرقمي نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منصة البث الرقمي نتفليكس في حال عدم إزالتها للمحتوى المخالف على منصاتها في دول الخليج.

وأوضحت لجنة الإعلام أن المحتوى المقصود، هو المحتوي المشجع على الشذوذ الجنسي والمروج له، بالإضافة للمحتوى القائم على الترويج لأفكار ضد قيمنا وعاداتنا المجتمعية.

منصة البث الرقمي نتفليكس

وكشفت مجلة فارياس الأمريكية أن شبكة البث الرقمي Netflix، قامت مؤخرا بتسريح ما يقرب من 300 موظف لديها بعد انخفاض أسهمها، حيث كانت التخفيضات عبر وظائف تجارية متعددة في الشركة، مع فقدان الجزء الأكبر من الوظائف في الولايات المتحدة.

وذكر تقرير مجلة فاريتي أن هذه التسريحات الجديدة للعمال، حدثت بعد أسابيع قليلة فقط من قيام شبكة نتفليكس التي تضم قوة عاملة عالمية من حوالي 11000 موظف، بإجراء جولة أولية من ال

تخفيضات ذات الحجم المماثل في مايو الماضي حيث أعلنت استغنائها عن 150 موظفًا وعشرات المقاولين والعاملين بدوام جزئي، فيما تحاول شبكة نتفليكس التكيف مع سعر سهمها الضعيف بشدة.

وقال متحدث باسم Netflix لـ Variety: "اليوم للأسف تركنا حوالي 300 موظف.. بينما نواصل الاستثمار بشكل كبير في الأعمال التجارية، أجرينا هذه التعديلات بحيث تنمو تكاليفنا بما يتماشى مع نمو الإيرادات الأبطأ لدينا..نحن ممتنون جدًا لكل ما فعلوه لـNetflix ونعمل بجد لدعمهم خلال هذا الانتقال الصعب".

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