الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

عرض الفيلم السعودي NAGA للمشاهدة عبر نتفليكس 7 ديسمبر

فيلم ناقة السعودي،
فيلم ناقة السعودي، فيتو

NAGA، أعلنت منصة نتفليكس عن عرض الفيلم السعودي ناقة - NAGA، عبر منصتها الرقمية، بتاريخ 7 ديسمبر المقبل.

العرض العالمي الأول لفيلم NAGA في مهرجان تورنتو

 وأقيم العرض العالمي الأول لفيلم NAGA - ناقة، السعودي، للمُخرج مشعل الجاسر، بحضور أبطال العمل،  “أضواء بدر” و“يزيد المجيول”، في مدنية تورنتو الكندية، ضمن فعاليات الدورة 48، لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، فيما تحدث أبطال العمل عن الفيلم في ندوة بعد عرضه مباشرة.

النقاد عن فيلم NAGA السعودي

 وحظى فيلم  NAGA، للمُخرج مشعل الجاسر، علي انطباعات نقدية أولية ممتازة، بعد عرضه في مهرجان تورنتو، حيث أجمع الأغلبية من النقاد والجمهور، على جمال الموسيقى التصويرية، والتصوير، بالإضافة لحركة الكاميرا، التي كان له تأثيرًا على سيناريو الفيلم، فكتب أحد النقاد عن الفيلم: “ كنت منبهرًا لدرجة، أني لم أستطع تحريك عيناي عن الشاشة”.

Advertisements

فيما قال ناقد أخر:"أفضل فيلم شاهدته في المهرجان حتى الآن، تصوير سينمائي مجنون، وطاقم عمل رائع خصوصًا الجمل، يعد هذا العمل حتى الآن أفضل فيلم شاهدته في المهرجان، لم تكن هناك لحظة مملة أبدًا، التصوير السينمائي مذهل، لقد كنت أضحك، ثم بعد لحظات قليلة كنت ارتجف في مقعدي من الخوف".

Image

أضواء بدر بطلة فيلم ناقة

فيما نالت الممثلة “أضواء بدر”، إشادات نقدية قوية، على أدائها في فيلم NAGA، حيث تلعب دور البطولة، ليرشح البعض الممثلة أضواء،  لتنافس علي الفوز، في مسابقة 'Rising Star' لأفضل المواهب الصاعدة في مهرجان تورنتو السينمائي.

Image

عرض NAGA في أكبر قاعات مهرجان تورنتو

وعرض فيلم، المُخرج مشعل الجاسر، NAGA في أكبر قاعات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، فيما نفذت معظم تذاكر العرض قبل ٣ أيام من العرض، حيث أصبحت قاعة العرض شبه ممتلئة.

تفاصيل فيلم ناقة

 فيلم "ناقة" من إخراج مشعل الجاسر، وهو من بطولة الفنانة السعودية "أضوى بدر" والفنان السعودي "يزيد المجيول"، ومن إنتاج "المعتز الجفري"، وتشارك في إنتاجه نيتفلكس، واستوديو تلفاز 11.

يروي فيلم "ناقة" قصة شابة تقطّعت بها السبل في الصحراء، للعودة إلى منزلها قبل فترة حظر التجوّل، تحت تهديد العقاب الشديد من والدها الصارم.

Image

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

NAGA NAGA تورنتو ابطال فيلم NAGA السعودي NAGA ونتفليكس تفاصيل الفيلم NAGA موعد عرض فيلم NAGA

الأكثر قراءة

استقالة أحمد عيد عبد الملك رسميا من نادي لافيينا

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

سعر جرام الذهب، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 21-11-2023

مهاجم إنبي يعود لحسابات كولر لتدعيم هجوم الأهلي في يناير

الداخلية تعلن أسعار حج القرعة 2024 ومواعيد وأماكن السداد

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

عبد المنعم إمام: للصبر حدود، ومصر لم تغلق معبر رفح

Advertisements

منوعات

المزيد

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

الحادث الثالث خلال 24 ساعة، مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

دراسة جديدة تكشف: 94% من الشباب يشعرون بالأمان على الإنترنت

انتقاما من إيلون ماسك، البيت الأبيض يدشن حسابا في "ثريدز"

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

سعر جرام الذهب، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 21-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في بداية التعاملات

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

خسائر إسرائيل الاقتصادية جراء العدوان على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية