عرض الفيلم السعودي NAGA للمشاهدة عبر نتفليكس 7 ديسمبر

NAGA، أعلنت منصة نتفليكس عن عرض الفيلم السعودي ناقة - NAGA، عبر منصتها الرقمية، بتاريخ 7 ديسمبر المقبل.

العرض العالمي الأول لفيلم NAGA في مهرجان تورنتو

وأقيم العرض العالمي الأول لفيلم NAGA - ناقة، السعودي، للمُخرج مشعل الجاسر، بحضور أبطال العمل، “أضواء بدر” و“يزيد المجيول”، في مدنية تورنتو الكندية، ضمن فعاليات الدورة 48، لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، فيما تحدث أبطال العمل عن الفيلم في ندوة بعد عرضه مباشرة.

النقاد عن فيلم NAGA السعودي

وحظى فيلم NAGA، للمُخرج مشعل الجاسر، علي انطباعات نقدية أولية ممتازة، بعد عرضه في مهرجان تورنتو، حيث أجمع الأغلبية من النقاد والجمهور، على جمال الموسيقى التصويرية، والتصوير، بالإضافة لحركة الكاميرا، التي كان له تأثيرًا على سيناريو الفيلم، فكتب أحد النقاد عن الفيلم: “ كنت منبهرًا لدرجة، أني لم أستطع تحريك عيناي عن الشاشة”.

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فيما قال ناقد أخر:"أفضل فيلم شاهدته في المهرجان حتى الآن، تصوير سينمائي مجنون، وطاقم عمل رائع خصوصًا الجمل، يعد هذا العمل حتى الآن أفضل فيلم شاهدته في المهرجان، لم تكن هناك لحظة مملة أبدًا، التصوير السينمائي مذهل، لقد كنت أضحك، ثم بعد لحظات قليلة كنت ارتجف في مقعدي من الخوف".

أضواء بدر بطلة فيلم ناقة

فيما نالت الممثلة “أضواء بدر”، إشادات نقدية قوية، على أدائها في فيلم NAGA، حيث تلعب دور البطولة، ليرشح البعض الممثلة أضواء، لتنافس علي الفوز، في مسابقة 'Rising Star' لأفضل المواهب الصاعدة في مهرجان تورنتو السينمائي.

عرض NAGA في أكبر قاعات مهرجان تورنتو

وعرض فيلم، المُخرج مشعل الجاسر، NAGA في أكبر قاعات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، فيما نفذت معظم تذاكر العرض قبل ٣ أيام من العرض، حيث أصبحت قاعة العرض شبه ممتلئة.

تفاصيل فيلم ناقة

فيلم "ناقة" من إخراج مشعل الجاسر، وهو من بطولة الفنانة السعودية "أضوى بدر" والفنان السعودي "يزيد المجيول"، ومن إنتاج "المعتز الجفري"، وتشارك في إنتاجه نيتفلكس، واستوديو تلفاز 11.

يروي فيلم "ناقة" قصة شابة تقطّعت بها السبل في الصحراء، للعودة إلى منزلها قبل فترة حظر التجوّل، تحت تهديد العقاب الشديد من والدها الصارم.