شاحنات طعام نباتي 100%، مؤتمر المناخ 28 يعلن أول قائمة طعام صديقة للمناخ

يقدم مؤتمر المناخ COP28 للضيوف والزوار أول قائمة طعام متسقة مع درجة حرارة 1.5 درجة مئوية، كجزء من هدفها المتمثل في جعل المؤتمر محايدًا للكربون.

وسيعرض أكثر من 90 منفذًا للأطعمة والمشروبات مجموعة متنوعة من المأكولات، كما سيتم تخصيص موقف شاحنات الطعام النباتي بنسبة 100% والكيبولان، أول قاعة طعام أفريقية في العالم، ومن المتوقع أن يتم تقديم 250 ألف وجبة يوميًا خلال الحدث الذي يستمر 12 يومًا.

قوائم طعام مراعية للمناخ ومستدامة

ولضمان أن تكون قوائم الطعام مراعية للمناخ ومستدامة، فإن مؤتمر المناخ COP28 يفرض على مقدمي الطعام تقليل النفايات، واستخدام التغليف المستدام، وتوفير التدريب، وإعادة التدوير حيثما أمكن ذلك، وتعمل رئاسة مؤتمر المناخ على دعم بائعي الأطعمة والمشروبات قدر الإمكان في تحقيق استراتيجية تقديم الطعام المستدام الصعبة من خلال تمكين البائعين من حساب كثافة الكربون والمياه في عناصر القائم، وقد طُلب من مقدمي الطعام التأكد من أن ما لا يقل عن 50 بالمائة من الطعام المقدم يقع ضمن الحدود المستدامة لكثافة الكربون والمياه، وتوفير خيارات واعية بالكربون.

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وأكدت رئاسة مؤتمر المناخ الثامن والعشرين أنه سيكون أمام الزوار الكثير من الخيارات في المنطقتين الزرقاء والخضراء، والحجوزات مفتوحة الآن لمطاعم مختارة عبر تطبيق Eat.

ويمكن الآن لمبتكري المناخ والمهتمين بمعرفة المزيد عن العمل المناخي حجز تذكرة يومية مجانية للمنطقة الخضراء لزيارة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر، حيث ستكون المنطقة الخضراء مفتوحة للجميع وستكون بمثابة المركز الذي تنبض فيه الحياة بالعمل المناخي.

كيفية حجز تذكرة مؤتمر المناخ

الخطوة الأولى التي عليك القيام بها لتأمين مكانك، هي بزيارة الموقع الالكتروني http://cop28.com/tickets لحجز تذكرتك، وتوجد أيضًا خريطة مفصلة لموقع المنطقة الخضراء على الموقع الإلكتروني لضمان تحقيق أقصى استفادة من زيارتك.

مترو دبي وحافلات النقل العام

ودعت رئاسة COP28 جميع الضيوف والزائرين إلى استخدام خيارات نقل أكثر استدامة مثل مترو دبي وحافلات النقل العام طوال أسبوعي المؤتمر، الذي يمتد من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

ويربط الخط الأحمر لمترو دبي كلا من مطار دبي الدولي، وعدد من الفنادق الكبرى والمعالم السياحية البارزة في المدينة، ويمتد من قلب دبي إلى مدخل مدينة إكسبو، التي سيستضيف فيها COP 28 العالم للمشاركة في فعالياته.

تجهيزات مترو دبي لزوار مؤتمر المناخ

وتم تجهيز محطات المترو بخاصية الرصف اللمسي لتسهيل وصول المكفوفين، كما تم إعداد طرقخالية من الدرجات ومصاعد لتسهيل حركة الكراسي المتحركة في جميع المحطات، وتتوفر مقاعد مخصصة وأماكن للكراسي المتحركة في جميع العربات للركاب المحتاجين إلى المساعدة.

وبالنسبة إلى غير القادرين على استخدام وسائل النقل العام، تتوفر مواقف واسعة لسيارات للمندوبين والضيوف في كل من المنطقتين الزرقاء والخضراء، وستعمل خدمات النقل المجاني المخصصة لأماكن صف السيارات من جميع المواقف، لضمان سير الضيوف مسافة قصيرة من السيارة الى البوابة وذلك بتواتر مرتفع طوال المدة التي ستكون فيها مناطق وقوف السيارات مفتوحة.

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