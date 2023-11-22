من الألف إلى الياء، كيفية التخطيط لرحلة سلسة ومستدامة إلى مؤتمر المناخ 28 في دبي

يمكن الآن لمبتكري المناخ والمهتمين بمعرفة المزيد عن العمل المناخي حجز تذكرة يومية مجانية للمنطقة الخضراء لزيارة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر، حيث ستكون المنطقة الخضراء مفتوحة للجميع وستكون بمثابة المركز الذي تنبض فيه الحياة بالعمل المناخي.

كيفية حجز تذكرة مؤتمر المناخ

الخطوة الأولى التي عليك القيام بها لتأمين مكانك، هي بزيارة الموقع الالكتروني http://cop28.com/tickets لحجز تذكرتك، وتوجد أيضًا خريطة مفصلة لموقع المنطقة الخضراء على الموقع الإلكتروني لضمان تحقيق أقصى استفادة من زيارتك.

Advertisements

مترو دبي وحافلات النقل العام

ودعت رئاسة COP28 جميع الضيوف والزائرين إلى استخدام خيارات نقل أكثر استدامة مثل مترو دبي وحافلات النقل العام طوال أسبوعي المؤتمر، الذي يمتد من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

ويربط الخط الأحمر لمترو دبي كلا من مطار دبي الدولي، وعدد من الفنادق الكبرى والمعالم السياحية البارزة في المدينة، ويمتد من قلب دبي إلى مدخل مدينة إكسبو، التي سيستضيف فيها COP 28 العالم للمشاركة في فعالياته.

تجهيزات مترو دبي لزوار مؤتمر المناخ

تم تجهيز محطات المترو بخاصية الرصف اللمسي لتسهيل وصول المكفوفين، كما تم إعداد طرقخالية من الدرجات ومصاعد لتسهيل حركة الكراسي المتحركة في جميع المحطات، وتتوفر مقاعد مخصصة وأماكن للكراسي المتحركة في جميع العربات للركاب المحتاجين إلى المساعدة.

وبالنسبة إلى غير القادرين على استخدام وسائل النقل العام، تتوفر مواقف واسعة لسيارات للمندوبين والضيوف في كل من المنطقتين الزرقاء والخضراء، وستعمل خدمات النقل المجاني المخصصة لأماكن صف السيارات من جميع المواقف، لضمان سير الضيوف مسافة قصيرة من السيارة الى البوابة وذلك بتواتر مرتفع طوال المدة التي ستكون فيها مناطق وقوف السيارات مفتوحة.

كيفية الذهاب إلى المنطقتين الزرقاء والخضراء

وفيما يأتي معلومات إضافية عن الذهاب إلى المنطقتين الزرقاء والخضراء:

المنطقة الزرقاء

يمكن لمندوبي المنطقة الزرقاء الدخول مباشرة من محطة المترو إلى المنطقة الزرقاء، ويمكن لمندوبي المنطقة الزرقاء المقيمين في دبي خلال المؤتمر الاستفادة من خدمة النقل المجاني الليلية التي ستعمل بعد ساعات عمل المترو، وتسير حافلات هذه الخدمة كل 20 دقيقة من منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحا وتنقل المندوبين إلى مواقع الفنادق الرئيسية في المدينة، بما يشمل فندق بريمير إن دبي ابن بطوطة مول، وسوفيتيل دبي جميرا بيتش، وميديا روتانا، وبريمير إن برشا هايتس، وكورت يارد باي ماريوت البرشاء، وشيراتون مول الإمارات.

ونظرا إلى العدد المحدود من أماكن وقوف السيارات في المنطقة الزرقاء، نصحت رئاسة مؤتمر المناخ المندوبين باستخدام مترو دبي وترك سياراتهم في مواقف السيارات بمحطات "سنتربوينت" و"اتصالات " و"جبل علي" بمترو دبي، وسيوفر COP 28 حافلات نقل عام مجانية طوال مدة المؤتمر لمندوبي المنطقة الزرقاء.

ويمكن لمندوبي المنطقة الزرقاء القادمين من أبو ظبي والمقيمين فيها استخدام حافلات نقل عام مجانية من وإلى الموقع بعد تقديم شارة المنطقة من وإلى موقع COP 28،ويحق لهم ركوب الحافلة مجانا من وإلى الموقع بعد تقديم شارة المنطقة الزرقاء أو خطاب الدعوة الرسمي الصادر عن الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسيتم تشغيل خدمة حافلات النقل العام في الفترة من 21 نوفمبر إلى 13 ديسمبر.

مواعيد حافلات النقل العام المجانية خلال مؤتمر المناخ cop 28

وخلال الفترة من 21 إلى 29 نوفمبر ستعمل خدمة حافلات النقل العام المجانية من مطار أبوظبي الدولي إلى موقع COP28 من الساعة 6 صباحا ً إلى 10 صباحا كل 30 دقيقة، ومن 10 صباحا إلى 8 مساء كل 60 دقيقة.

وستعمل الحافلات خلال أيام المؤتمر، من 30 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، من مطار أبوظبي الدولي إلى موقع COP 28 من الساعة 6 صباحا إلى 10 صباحا كل 30 دقيقة، ثم من 10 صباحا إلى 11 مساءا كل 60 دقيقة، كما تعمل الحافلات من موقع COP 28 إلى مطار أبوظبي الدولي من الساعة 8.30 صباحا إلى 4.30 عصرا كل 60 دقيقة، ومن 4.30 عصرا إلى 9.30 مساءا كل 30 دقيقة ثم من 9.30 مساءا إلى 1.30 صباحا كل 60 دقيقة.

وبالنسبة إلى رحلات العودة من COP 28 إلى مطار أبوظبي الدولي، ستعمل الحافلات من الساعة 8.30 صباحا إلى 4.30 عصرا كل 60 دقيقة، ومن 4.30 عصرا إلى 10 مساءا كل 30 دقيقة





المنطقة الخضراء

تستقبل المنطقة الخضراء الزوار في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر، فيما ترحب المنطقة الزرقاء بالمندوبين المعتمدين في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، وستتوفر حافلات نقل عام مجانية لنقل الزوار حتى منتصف الليل من محطة مترو إكسبو إلى بوابات المنطقة الخضراء، من الساعة 8 صباحا.

جدير بالذكر أنه سينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة الدوليين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشباب. والجهات الفاعلة غير الحكومية.

ووفقًا لما نص عليه اتفاق باريس للمناخ، ستقدم COP 28 في الإمارات العربية المتحدة أول تقييم عالمي على الإطلاق - وهو تقييم شامل للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية.