73 ألف عملية تداول بمنتصف حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء حيث بلغ عدد عمليات التداول 73 ألف عملية بمنتصف حركة تعاملات البورصة المصرية حتى الآن، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89 % عند مستوى 24994 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 30125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% عند مستوى 10653 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12 % عند مستوى 5.038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.81 % عند مستوى 7.375 نقطة.

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مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

تداولات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.673 مليار جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 29577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% عند مستوى 10546 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% عند مستوى 7244 نقطة.

البورصة المصرية، فيتو

تعاملات جلسه الاثنين بالبورصة المصرية

البورصة المصرية، هبطت بشكل ملحوظ مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة التداولات بإجمالي عدد عمليات بلغ 126 ألف عملية اليوم الاثنين، حيث هبط ايجى اكس 30 بنسبة 0.5 % عند مستوى 24760.02، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 29998 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07 % عند مستوى 4856.76 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11 % عند مستوى 7155.59 نقطة.