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اقتصاد

التحليل الفني اليومي لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-11-2023

التحليل الفنى، فيتو
التحليل الفنى، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية ، ارتفعت مؤشرات البورصة   بتعاملات اليوم الأربعاء، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 24952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 30125 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73%  عند مستوى 10653 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% عند مستوى 5006 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33%  عند مستوى 7341 نقطة. 

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مؤشرات، فيتو 

 

المؤشر الرئيسي  EGX30

 يتحرك المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم على وتيرة إيجابية صاعدة ويلامس المستوى 24760  نقطة بفارق 348 نقطة بنسبة 1.77 % حيث دفعت القوة الشرائية المؤشر على الارتفاع القوي بجلسة آخر الأسبوع الماضى ليستطيع اختراق مستوى المقاومة الثاني الذي يكمن عند 23000 نقاط ومن ثم الإغلاق أعلاه عند حاجز الـ 22639.59 نقطة ومن ثم إذا استطاع المؤشر تأكيد هذا الاختراق بجلسة اليوم عن طريق الاحتفاظ بالتداول أعلى مستوى الـ 24000 نقطة - 25000. 

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مؤشرات، فيتو 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

ويتحرك المؤشر الآن بوتيرة إيجابية صاعدة عند المستوى 4856  نقطة مرتفعا بفارق حوالي 18 نقطة بنسبة 0.46 % حيث يشهد المؤشر ارتفاعا طفيفا بجلسة اليوم ليستطيع التأكيد على الاختراق للمستوى 3.677 نقطة، حيث أن المستهدف للمؤشر هو استهداف مستوى جديد عند المستوى 4900 نقطة، حيث أن هناك بيعا قويا مستمرا بجلسة الأسبوع الماضي الخميس والآن المؤشر مؤهل لاختراق المستوى 4800 – 4900 – 5000 وتلك هي نقط ارتداد قوية حتى يحسن اتساع المؤشر ويؤهلة  على تحقيق السيناريو الإيجابي. 

 

مؤشرات، فيتو 

تداولات منتصف الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.673 مليار جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه. 

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77%  عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8%  عند مستوى 29577 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53%  عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07%  عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24%  عند مستوى 7244 نقطة. 

 

 

مؤشرات، فيتو 

 

تعاملات جلسه الاثنين بالبورصة المصرية 

 البورصة المصرية، هبطت بشكل ملحوظ مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة التداولات بإجمالي عدد عمليات بلغ 126 ألف عملية اليوم الاثنين، حيث هبط ايجى اكس 30 بنسبة 0.5 % عند مستوى 24760.02، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35%  عند مستوى 29998 نقطة.

 وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07 %  عند مستوى 4856.76  نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11 %  عند مستوى 7155.59  نقطة.

 

مؤشرات، فيتو 

 

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