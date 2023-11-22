منتصر عمران: مصطفى مدبولي نجح في تسويق موقف مصر ضد مخطط تهجير الفلسطينيين

قال منتصر عمران، المحلل السياسي، والباحث في شئون حقوق الإنسان، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نجح في تسويق سياسة الدولة المصرية وموقفها الحاسم من الأحداث في غزة، خلال جلسة تاريخية لمجلس النواب وأوضح فيها رؤية الدولة للتصدي لخطة التهجير القسري لأهالي غزة.

جلسة غير مسبوقة للبرلمان المصري منذ نصر أكتوبر

وأكد عمران أن جلسة البرلمان غير مسبوقة منذ نصر أكتوبر المجيد، ولهذا استقبلها النواب بحفاوة شديدة بعد عرض الدكتور مصطفى مدبولي خطة الحكومة وإجراءاتها للحيلولة دون تحقيق العدو الإسرائيلي خطته في التهجير.

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وشدد المحلل السياسي أن الجلسة البرلمانية كانت توضح بصرامة مساندة المصريين شعب وحكومة للشعب الفلسطيني عبر حضور رئيس مجلس الوزراء، الذي لوح بإجراءات عقابية حال الإصرار على مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة.

موقف مصر من المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

ولفت الباحث إلى أن رسائل الدكتور مصطفى مدبولي كانت واضحة، وكشفت عن معرفة الدولة المصرية بالعقلية الإسرائيلية وخططتها المعلنة والسرية،لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء، وسعيهم الدؤوب لذلك حتى يتحقق حلمهم في إقامة دولتهم الكبرى من النيل إلى الفرات، ولن يحدث ذلك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، ألقى بيانًا أمام مجلس النواب، حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وأوضح التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء البيان بتقديم الشكر لرئيس مجلس النواب وأعضائه على إتاحة الفرصة لاستعراض موقف الدولة المصرية، والجهود التي تمت لدعم أشقائنا الفلسطينيين، على مختلف المستويات؛ السياسية، والدبلوماسية، والمجتمعية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب مصر حول أحداث غزة تعكس فهمًا دقيقًا وواضحًا لما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية.

وشرح مدبولي ما تتعرض له مصر منذ فترة من ضغوط، وما ستتعرض له في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية كانت لديها رؤية في ذلك منذ سنوات، لهذا شرعت في تقوية الجيش المصري، مؤكدًا أنه أصبح واضحًا الآن أهمية هذه الرؤية.

وأكد رئيس الوزراء على عدد من الحقائق الواضحة، والتي تتمثل في أن التضامن والدعم المصري الكامل؛ قيادةً وشعبًا للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وللقضية الفلسطينية بشكل عام أمر ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصري تاريخيًا، الذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر ضحَّت وستضَّحي من أجل الشعب الفلسطيني.



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