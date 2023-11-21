الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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سياسة

مصطفى مدبولي: أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي

جلسة البرلمان بحضور
جلسة البرلمان بحضور رئيس مجلس الوزراء،فيتو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تتوانى في استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الرد على 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال مدبولي: أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين ، سيكون لمصر رد حاسم وفقا للقانون الدولي.

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وأشار إلى أن موقفنا ثابت من الالتزام باتفاقية السلام، ولكن في المقابل ما ترتكبه إسرائيل في فلسطين يمثل تهديدا للأمن المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن أي تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديدا واضحا للدولة المصرية.

وأكد مدبولي، أن مصر تتمسك برفض التهجير لأهالي فلسطين، مشيرا إلى أن كافة المسئولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسئولين على المستوى الدولي وجهوا رسالة تحذير من التصاعد في فلسطين.

وأشار إلى أن تهجير أهالي فلسطين يعني تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول تماما، مؤكدا أن مصر تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

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