مدبولي يكشف من البرلمان حجم المساعدات لفلسطين، ويؤكد: لم نغلق معبر رفح

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حجم المساعدات التي أدخلتها مصر إلى فلسطين منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الرد على 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

وأشار إلى أنه تم إدخال 11 ألفا و200 طن حتى 19 نوفمبر عبارة عن مساعدات لقطاع غزة متمثلة في مواد غذائية وأدوية ووقود وخيام لتخفيف حدة المعاناة عن إخواتنا.

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وقال رئيس مجلس الوزراء: ما قدمته مصر من مساعدات يمثل 4 أضعاف ما أرستله باقي الدول، مشيرا إلى عبور 4200 من جنسيات مختلفة عبر معبر رفح منذ بداية الأزمة.

وأشار مدبولي، إلى أن جميع مستشفيات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وسيناء والقاهرة الكبرى على أهبة الاستعداد لاستقبال المصابين.

ونفى رئيس مجلس الوزراء، إغلاق معبر رفح، ولو لحطة واحدة، مشيرا إلى أن ما يثار في هذا الشأن هو جزء من حروب الجيل الرابع، قائلا: هو جزء من حروب الجيل الرابع بالتشكيك في الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد مدبولي، أن مصر تتمسك برفض التهجير لأهالي فلسطين، مشيرا إلى أن كافة المسئولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسئولين على المستوى الدولي وجهوا رسالة تحذير من التصاعد في فلسطين.