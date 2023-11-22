إصابة نجم الوحدة قبل مواجهة الخليج بالدوري السعودي

الدوري السعودي، ذكرت صحيفة "الرياضية"أن البرازيلي أنسيلمو دي مورايس لاعب خط وسط بنادي الوحدة السعودي تعرض لإصابة عضلية خلال تدريبات فريقه.

وكشفت الصحيفة أن الجهاز الطبي في النادي أوصى بإراحة اللاعب من التدريبات، مشيرة إلى أن مشاركته في المباراة أمام الخليج المقررة يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي، باتت شبه مستحيلة.

وأشارت إلى أن المصري عمرو الأشلم، طبيب نادي الوحدة، أبلغ الجهاز الفني بقيادة اليوناني جورجوس دونيس أن أنسيلمو 34 عاما لا يمكنه المشاركة في المواجهة المقبلة، خوفا من تفاقم إصابته العضلية التي غيبته عن تدريبات فريقه الماضية.

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وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف حتى يتعافى ويدخل التدريبات الجماعية، من أجل تجهيزه للمشاركة في مواجهة الفريق بعد المقبلة أمام الرائد ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري.

وينتظر عشاق الكرة السعودية والعربية عودة دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023- 2024، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر ان يعود مباريات الدوري السعودي بعد غدٍ الجمعة.

مواعيد مباريات الجولة الـ14 من الدوري السعودي



الجمعة 24/ 11

التعاون × الرياض 5 مساءً

اتحاد جدة × الاتفاق 5 مساءً

النصر × الأخدود 8 مساءً

الطائي × الرائد 8 مساءً

السبت 25/ 11

الهلال × الحزم 5 مساءً

ضمك × أبها 8 مساءً

الوحدة × الخليج 8 مساءً

أهلي جدة × الشباب 8 مساءً

الفتح × الفيحاء 8 مساءً

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، الإثنين، عن وجود مفاوضات بين أحد الأندية السعودية، ونادي لاتسيو الإيطالي من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي تشيرو إيموبيلي.

وأكد موقع "thelaziali" الإيطالي، أن هناك ناديًا سعوديًا يفكر في التعاقد مع قائد لاتسيو تشيرو إيموبيلي في يناير المقبل.

وخاض إيموبيلي 15 مباريات رفقة نادي لاتسيو بجميع البطولات بواقع 942 دقيقة، حيث لم يتمكن سوى من تسجيل أربعة أهداف فقط، دون أن يصنع أي هدف.

وارتبط اسم إيموبيلي بالانتقال لنادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث لم تنجح الصفقة في اللحظات الأخيرة.

و كشفت تقارير سعودية عن طلب إدارة نادي الهلال السعودي خمسة حكام أجانب من أجل مواجهة الديربي المرتقبة أمام النصر.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن إدارة الهلال قد تقدمت بطلب 5 حكام أجانب لقيادة مواجهة النصر.

وتعتبر تلك المرة الأولى خلال الموسم الجاري، التي يطلب فيها ناد بالدوري السعودي طاقما كاملا من الحكام الأجانب.

ويتكون طلب الهلال من حكم ساحة ومساعديه، وحكم تقنية الفيديو ومساعده.

وأشار تقرير صحيفة الرياضية إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي تسعى لاستقطاب حكام النخبة من قارة أوروبا للدربي وتحديدا من إيطاليا.

واستعانت اللجنة بحكام أوروبيين في 10 مباريات منذ بداية الموسم الجاري، وكان أبرزهم الهولندي داني ماكيلي والذي قاد مواجهة الاتحاد ضد الأهلي في دربي جدة.

تلقى الجهاز الفني لفريق النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، صدمة، قبل المواجهة المرتقبة ضد نظيره الهلال ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة "الرياضية الاثنين، أن إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الأخدود القادمة، كما سيغيب عن مواجهة الهلال في ديربي الرياض، يوم 1 ديسمبر القادم.

وأوضحت الصحيفة أن طبيب النادي أوضح للبرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، أن لابورت لن يكون جاهزًا للمشاركة في الفترة المقبلة، بسبب عدم التئام الجرح الذي تعرض له في القدم أثناء تواجده في مسبح منزله.

وأكدت على غياب لابورت عن مواجهة الأخدود، بالإضافة إلى مباراة بيرسبوليس الإيراني، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، وتحوم الشكوك حول لحاقه بمواجهة الهلال.

ويحل النصر ضيفًا على نظيره الهلال، 1 ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

فيما رفض الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة بعد تلقيه عدة عروض على رأسها النصر.

ويظل دي خيا من دون ناد منذ يونيو الماضي، عقب انتهاء عقده مع الشياطين الحمر.

ويفضل دي خيا العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى، لكن هناك ناديين فقط مهتمان بضم اللاعب وهما ريال بيتيس وفالنسيا ولن يتمكنا من تقديم راتب يقترب مما كان يحصل عليه في مانشستر يونايتد وهو 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق، ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي يحاول إقناع دي خيا بالانتقال إلى النادي الأمريكي وهناك حالة من التفاؤل بشأن موافقة الحارس.

إذا انضم دي خيا إلى إنتر ميامي سيكون زميلًا لـ ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا الذين يلعبون ضمن نفس الفريق تحت قيادة المدرب تاتا مارتينو.

وكشفت تقارير صحفية أن الإسباني ديفيد دي خيا، الحارس السابق لمانشستر يونايتد، حصل على عروض جديدة هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، رفض دي خيا عرضا جديدا من النصر السعودي براتب أسبوعي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وكشفت مصادر قريبة من دي خيا أن زوجته إيدورن وراء قراره برفض العرض السعودي الذي كان سيتيح له مزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا.

وذكرت أن إنتر ميامي أيضا أظهر اهتمامه بالتوقيع مع دي خيا، حيث إن احتمالية اللعب في الدوري الأمريكي إلى جانب ليونيل ميسي تحمل بعض الجاذبية.

ويضم إنتر ميامي أيضا زملاء دي خيا السابقين في منتخب إسبانيا، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.