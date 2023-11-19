الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

دي خيا يقترب من مزاملة ميسي بعد رفض الدوري السعودي

ديفيد دي خيا، فيتو
ديفيد دي خيا، فيتو

رفض الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة بعد تلقيه عدة عروض على رأسها النصر.

ويظل دي خيا من دون ناد منذ يونيو الماضي، عقب انتهاء عقده مع الشياطين الحمر.

ويفضل دي خيا العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى، لكن هناك ناديين فقط مهتمان بضم اللاعب وهما ريال بيتيس وفالنسيا ولن يتمكنا من تقديم راتب يقترب مما كان يحصل عليه في مانشستر يونايتد وهو 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

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وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق، ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي يحاول إقناع دي خيا بالانتقال إلى النادي الأمريكي وهناك حالة من التفاؤل بشأن موافقة الحارس.

إذا انضم دي خيا إلى إنتر ميامي سيكون زميلًا لـ ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا الذين يلعبون ضمن نفس الفريق تحت قيادة المدرب تاتا مارتينو.

وكشفت تقارير صحفية أن الإسباني ديفيد دي خيا، الحارس السابق لمانشستر يونايتد، حصل على عروض جديدة هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، رفض دي خيا عرضا جديدا من النصر السعودي براتب أسبوعي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وكشفت مصادر قريبة من دي خيا أن زوجته إيدورن وراء قراره برفض العرض السعودي الذي كان سيتيح له مزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا.

وذكرت أن إنتر ميامي أيضا أظهر اهتمامه بالتوقيع مع دي خيا، حيث إن احتمالية اللعب في الدوري الأمريكي إلى جانب ليونيل ميسي تحمل بعض الجاذبية.

ويضم إنتر ميامي أيضا زملاء دي خيا السابقين في منتخب إسبانيا، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عرض مانشستر يونايتد لعودة دي خيا بعقد قصير الأجل لا يزال قائما، لا سيما أن أندريه أونانا سيغيب لمدة شهر على الأقل بسبب كأس الأمم الأفريقية.

وأوضحت أن دي خيا ظهر مؤخرا أكثر من مرة في مدينة مانشستر، إحداها مع سيرجيو ريجيلون، والأخرى رفقة برونو فيرنانديز.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، كشفت أن الحارس الإسباني الشهير ديفيد دي خيا، الذي أصبح بلا ناد بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، بات قريبًا من العودة للملاعب ولكن مع أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإسباني.

ولا يزال دي خيا لاعبًا حرًّا لأكثر من أربعة أشهر، بعد أن غادر قلعة "أولد ترافورد" عندما انتهى عقده في الصيف الماضي، لكن من الممكن الآن أن يكون جاهزًا للعثور على نادٍ جديد.

دي خيا على رادار فريق درجة ثانية 

وقالت الصحيفة في تقرير لها: "دي خيا مرشح للتعاقد مع نادي إلدينسي أحد أندية السيجوندا (الدرجة الثانية) في إسبانيا، إذ التقى باسكوال بيريز، رئيس النادي، للتعرف على المشروع الخاص به والبحث في فكرة العمل المشترك".

ويحتل إلدينسي المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، على بعد 3 نقاط فقط من منطقة "البلاي أوف" التي يحتلها في الوقت الحالي نادي إسبانيول.

ريال بيتيس مهتم بالتعاقد مع دي خيا

وكانت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أشارت مؤخرًا نقلًا عن تقارير إسبانية، إلى أن نادي ريال بيتيس فتح محادثات مع دي خيا ويخطط لتقديم صفقة قصيرة الأجل له بشروط مخفضة.

يذكر أن دي خيا خاض مع مانشستر يونايتد 545 مباراة حافظ فيها على نظافة شباكه 190 مرة واستقبل 590 هدفًا.

وتوج دي خيا مع يونايتد بالدوري الإنجليزي مرة والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما ظفر بكأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين وكأس الدرع الخيرية ثلاث مرات بالإضافة لحصوله على جائزة القفاز الذهبي مرتين والتي تُمنح لأكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي.

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