دي خيا يقترب من الانتقال إلى فريق درجة ثانية بإسبانيا

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الحارس الإسباني الشهير ديفيد دي خيا، الذي أصبح بلا ناد بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، بات قريبًا من العودة للملاعب ولكن مع أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإسباني.

ولا يزال دي خيا لاعبًا حرًّا لأكثر من أربعة أشهر، بعد أن غادر قلعة "أولد ترافورد" عندما انتهى عقده في الصيف الماضي، لكن من الممكن الآن أن يكون جاهزًا للعثور على نادٍ جديد.

دي خيا على رادار فريق درجة ثانية

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء: "دي خيا مرشح للتعاقد مع نادي إلدينسي أحد أندية السيجوندا (الدرجة الثانية) في إسبانيا، إذ التقى باسكوال بيريز، رئيس النادي، للتعرف على المشروع الخاص به والبحث في فكرة العمل المشترك".

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ويحتل إلدينسي المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، على بعد 3 نقاط فقط من منطقة "البلاي أوف" التي يحتلها في الوقت الحالي نادي إسبانيول.

ريال بيتيس مهتم بالتعاقد مع دي خيا

وكانت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أشارت مؤخرًا نقلًا عن تقارير إسبانية، إلى أن نادي ريال بيتيس فتح محادثات مع دي خيا ويخطط لتقديم صفقة قصيرة الأجل له بشروط مخفضة.

يذكر أن دي خيا خاض مع مانشستر يونايتد 545 مباراة حافظ فيها على نظافة شباكه 190 مرة واستقبل 590 هدفًا.

وتوج دي خيا مع يونايتد بالدوري الإنجليزي مرة والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما ظفر بكأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين وكأس الدرع الخيرية ثلاث مرات بالإضافة لحصوله على جائزة القفاز الذهبي مرتين والتي تُمنح لأكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي.