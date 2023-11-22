الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

فتح باب المشاركة في المؤتمر العلمي لشباب الباحثين بجامعة سوهاج

محافظة سوهاج، فيتو
محافظة سوهاج، فيتو

 أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فتح باب التقدم للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي لشباب الباحثين، والذي سوف يقام يوم ٢٨ فبراير القادم لعام ٢٠٢٤م، في رحاب الجامعة الجديدة بمركز المؤتمرات الدولي.

 وأكد الدكتور حسان النعماني أن الجامعة تحرص على تنفيذ هذا المؤتمر بصفة دورية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالابتكار والبحث العلمي، داعيًا شباب الباحثين من داخل الجامعة وخارجها من الجامعات العربية والافريقية والأجنبية للمشاركة فى فعاليات المؤتمر فى دورته التاسعة.

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وأضاف "النعماني" أن مؤتمر شباب الباحثين يهدف إلى إجراء البحوث في  خطة الجامعة البحثية، بغرض التنمية المستدامة علي المستوى المحلي والقومي والدولي، وذلك في ضوء خطط وزارة التعليم التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وسيناقش المؤتمر هذا العام مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية والزراعية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يقبل نشر البحوث من جميع فئات أعضاء هيئة التدريس، ويتم إرسال خطاب قبول البحث بعد التحكيم من قبل المتخصصين باللجنة العلمية خلال أسبوع من تاريخ استلام البحث. وللتسجيل لحضور المؤتمر إلكترونيًا وذلك من خلال الرابط التالي:
‏https://forms.gle/Jn5RzSMEc77CWYFN8

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