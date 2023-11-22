"تأمين القليوبية" تناقش مؤشرات الأداء التمريضي وخطة العمل

عقد اليوم الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية الاجتماع الشهري لمديرات التمريض بالمستشفيات والعيادات، بحضور الدكتور محمد صلاح مدير مستشفى بنها، والمهندس بشري العشري مديرة تمريض الفرع وفريق إدارة التمريض بالفرع، والدكتورة رشا عبده مديرة الجودة بالفرع.

وذلك لمناقشة مؤشرات الأداء التمريضي بمستشفيات الفرع، وسبل تجويد الأداء الوظيفي للأطقم التمريضية.

وأوضحت مديرة تمريض الفرع، أن هذا الاجتماع يأتي استمرارا لحالة المتابعة المستمرة التي توليها إدارة التمريض لمستجدات العمل التمريضي والاطلاع على آخر تطورات العمل وفق الخطة السنوية الموضوعة في هذا الشأن.

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وبدوره قال مدير الفرع "نعبر عن تقديرنا للجهد الكبير الذي تقوم به الطواقم التمريضية بكافة المستشفيات والوحدات في كل الظروف والأزمات على مدار الساعة دون كلل أو ملل "، مؤكداََ على أهمية بذل المزيد من الجهد والاتجاه نحو تجويد الخدمة والارتقاء بها من خلال تطبيق الخطط التي أعدت خصيصا لهذا الغرض.

وقدمت مديرات تمريض مستشفيات النيل، بهتيم، بنها عرض تقديمي عن مؤشرات الأداء التمريضية وتحليل للوضع الحالي والاحتياجات، وعرض مشروعات تحسين وتجويد الخدمة وبرامج التدريب طبقاََ للخطة الموضوعة.

وتناول الاجتماع مناقشة مشاريع تحسين الأداء ومعوقات العمل والاحتياجات الضرورية للاستمرار في الأداء المتميز، وتم الإتفاق خلال الإجتماع بضرورة التواجد على رأس العمل ومتابعة الأداء التمريضي، وتكليف فرق العمل بتقديم تقارير الجودة، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى لكافة أعضاء التمريض، والتعاون بين الأقسام المختلفة لمشاركة مشاريع التطوير ومتابعة التسليم والتسلم اليومي لأحوال المستشفى ومتابعة الأعمال اليومية والروتينية التي تحدث داخل الأقسام وترتيب السجلات والمخازن وتنظيمها طبقا لمعايير الجودة وبالأخص في الطوارئ والعمليات والوحدات المغلقة، مع التأكد من التزام الجميع بالسياسات والإجراءات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية بهدف مناقشة كل ما يخص تطوير الأداء التمريضي وتفعيل سياسة التدوير وتوزيع التمريض بالشكل الأمثل لخدمة المرضى بالأقسام والرعايات، مع الاستمرار في تقديم نماذج المرور الموحدة لتقييم الأداء والوقوف على أحوال المستشفيات والعيادات.

وخلال الاجتماع وجه مدير الفرع إدارة التدريب بضرورة الاستمرار فى البرامج التدريبية لتطوير أداء الفرق التمريضية فيما يخص مهارات التواصل وخطط الرعاية التمريضية ومعايير أمن وسلامة المرضي، سياسات إعطاء الدواء، التدوين بالملف الطبي، وكيفية التعامل مع الأجهزة الطبية وأجهزة التنفس الصناعي والحضانات، أدلة العمل التمريضية، سياسات التسليم والتسلم، بالإضافة إلي إعداد برنامج توجيهي "Orientation program" للتمريض الجدد يشمل التعريف بالمؤسسة، الرؤية، الخدمات المقدمة، سياسات العمل، وتدريبات عملية علي رأس العمل.

ووجه مدير الفرع بضرورة تخصيص يوم علمي شهرياََ لتبادل الخبرات في التعامل مع الحالات المرضية وعرض قصص النجاح والتحديات التي تواجه التمريض وطرق التعامل معها بهدف تقديم خدمة صحية ترتكز على تلبية احتياجات المرضى وطبقاََ لمعايير الأداء التمريضي المتفق عليها.

واختتم مدير الفرع الاجتماع بتكريم المتميزين من فرق التمريض استمراراََ لدعمهم وتشجيعهم وتقديرا لهم على الأداء البارز والملموس وإخلاصهم في العمل لتقديم خدمة تمريضية تليق بكافة جمهور الهيئة من المنتفعين.

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