الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"

رئيس منطقة القليوبية،
رئيس منطقة القليوبية، فيتو

تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس منطقة القليوبية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة التى تنفذها رعاية الطلاب بديوان عام المنطقة، حيث شارك في المسابقة ما يقرب من ٦٠طالبا وطالبة من مختلف المعاهد.

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كما تابع رئيس المنطقة،بمرافقة الدكتور محمد فخري، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ مصطفى عبد التواب، مدير التعليم النوعي، ورشة العمل الخاصة بتدريب "موجهي الحاسب الآلي" على المهام الأدائية لتلاميذ الصف السادس الابتدائي، والتى يتم تنفيذها في مركز تطوير الحاسب الآلي بالمنطقة.

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على صعيد آخر، تابع الشيخ عبد الموجود دسوقي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية، بتوجيهات وإشراف رئيس منطقة، انتظام الدراسة بمجمع معاهد طنط الجزيرة الابتدائي والإعدادى الثانوي فتيات، ومجمع معاهد دجوى الابتدائي والإعدادى ومعهد فتيات طحلة، حيث أكد على أهمية الحفاظ على التعليمات والتوجيهات بدقة.

 

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