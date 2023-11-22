4 شروط لشركات السياحة لتنفيذ رحلات الحج البري

أكدت اللجنة العليا للحج والعمرة، عن بعض الشروط لقبول طلبات شركات السياحة لتشغيل رحلات الحج السياحي للمستوى البري للموسم القادم 1445 هـ.

شروط تنفيذ رحلات الحج السياحي المستوى البري

وتضمنت شروط اللجنة العليا للحج والعمرة لتنفيذ رحلات الحج البري الآتي:

أن يكون قدوم ومغادرة الحجاج برًا عبر منفذ حالة عمار.

أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج المصريين برًا ذات مواصفات حديثة وألا يقل موديلات الأتوبيسات عن عام 2016، على ألا تقل حمولة المركبة عن 40 راكبا.

أن يتم نقل حجاج البر داخل المشاعر المقدسة حفلاتهم الخاصة التي يقدمون عليها من مصر.

تلتزم الشركات السياحية بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة.

اعتماد ضوابط الحج السياحي

اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أمس الأحد، الضوابط والقواعد المُنظمة لـ الحج السياحي لعام 1445هـ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وتم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وبمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

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أسعار برامج الحج السياحي

وتضمنت ضوابط الحج للعام القادم تحديد أسعار برامج الحج السياحي، بحيث تصل إلى 450 ألف جنيه لبرنامج 5 نجوم صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترًا، و390 ألف جنيه لبرامج 5 نجوم صف ثاني من 250 إلى 1250 مترًا وذلك بدون أسعار تذاكر الطيران وذلك بإجمالي 4 آلاف تأشيرة من التأشيرات المخصصة للحج السياحي.

كما تضمنت الضوابط تحديد أسعار البرنامج الاقتصادي طيران بأسعار 260 ألف جنيه موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترًا وذلك بدون تذاكر الطيران، وسعر البرنامج الاقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 مترا وحتى 750 مترًا بسعر 226 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران، وسعر البرنامج الاقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 مترًا بسعر 230 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران أيضا، وذلك بإجمالي 13 ألف تأشيرة.

أسعار برامج الحج السياحي للمستوى البري

كما حددت الضوابط أسعار البرنامج البري تحسين 4 أو 5 جنوم من بعد مسافة 250 مترًا 191 ألف جنيه، وسعر البرنامج البري تحسين 5 نجوم بسعر 195 ألف جنيه، وسعر البرنامج البري موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترًا بسعر 225 ألف جنيه وذلك بإجمالي 6 آلاف تأشيرة.