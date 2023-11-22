الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

4 شروط لشركات السياحة لتنفيذ رحلات الحج البري

رحلات الحج البري،فيتو
رحلات الحج البري،فيتو

أكدت اللجنة العليا للحج والعمرة، عن بعض الشروط لقبول طلبات شركات السياحة لتشغيل رحلات الحج السياحي للمستوى البري للموسم القادم 1445 هـ.

شروط تنفيذ رحلات الحج السياحي المستوى البري

وتضمنت شروط اللجنة العليا للحج والعمرة لتنفيذ رحلات الحج البري الآتي:

  • أن يكون قدوم ومغادرة الحجاج برًا عبر منفذ حالة عمار.
  • أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج المصريين برًا ذات مواصفات حديثة وألا يقل موديلات الأتوبيسات عن عام 2016، على ألا تقل حمولة المركبة عن 40 راكبا.
  • أن يتم نقل حجاج البر داخل المشاعر المقدسة حفلاتهم الخاصة التي يقدمون عليها من مصر.
  • تلتزم الشركات السياحية بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة.

اعتماد ضوابط الحج السياحي

اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أمس الأحد، الضوابط والقواعد المُنظمة لـ الحج السياحي  لعام 1445هـ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وتم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وبمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

Advertisements

أسعار برامج الحج السياحي

وتضمنت ضوابط الحج للعام القادم تحديد أسعار برامج الحج السياحي، بحيث تصل إلى 450 ألف جنيه لبرنامج 5 نجوم صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترًا، و390 ألف جنيه لبرامج 5 نجوم صف ثاني من 250 إلى 1250 مترًا وذلك بدون أسعار تذاكر الطيران وذلك بإجمالي 4 آلاف تأشيرة من التأشيرات المخصصة للحج السياحي.

كما تضمنت الضوابط تحديد أسعار البرنامج الاقتصادي طيران بأسعار 260 ألف جنيه موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترًا وذلك بدون تذاكر الطيران، وسعر البرنامج الاقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 مترا وحتى 750 مترًا بسعر 226 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران، وسعر البرنامج الاقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 مترًا بسعر 230 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران أيضا، وذلك بإجمالي 13 ألف تأشيرة.

أسعار برامج الحج السياحي للمستوى البري

 كما حددت الضوابط أسعار البرنامج البري تحسين 4 أو 5 جنوم من بعد مسافة 250 مترًا 191 ألف جنيه، وسعر البرنامج البري تحسين 5 نجوم بسعر 195 ألف جنيه، وسعر البرنامج البري موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترًا بسعر 225 ألف جنيه وذلك بإجمالي 6 آلاف تأشيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

اللجنة العليا للحج والعمرة برامج الحج السياحي برامج الحج رحلات الحج السياحي رحلات الحج البري رحلات الحج ضوابط الحج السياحي ضوابط الحج منفذ حالة عمار وزارة السياحة والآثار أسعار برامج الحج السياحي الحج السياحى أسعار برامج الحج السياحي للمستوى البري

مواد متعلقة

هل تحدث زيادة في أسعار برامج الحج السياحي؟ العليا للحج والعمرة تجيب

السياحة: إعلان نتيجة قرعة الحج 6 يناير المقبل

السياحة تخصص 19 تأشيرة حج سياحي لمتوسطي ومحدودي الدخل

نفاد تذاكر شهر نوفمبر لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة في محطته الرابعة بأستراليا

العيسى يلتقي وزير التجارة السعودي ووفدًا من المستثمرين ورجال الأعمال

تفاصيل قرعة الحج السياحي.. الأسعار تبدأ من 191 ألف جنيه، 60 ألفا لجدية الحجز.. والسماح بالتنازلات بين الوالدين والأبناء

المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفل باليوم العالمي للفن الإسلامي

وزير الكهرباء يستقبل نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لبحث سبل دعم التعاون

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن الهدنة الإنسانية مع الاحتلال الإسرائيلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تامر حسني لجمهوره: إنت مبتصليش ليه؟!

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

موعد مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق في بطولة أمم أفريقيا للكبار

كتائب القسام تعلن استشهاد أحد قادتها على الحدود اللبنانية

أول تحرك لـ حسن نصر الله بعد الاتفاق على الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

Advertisements

منوعات

المزيد

موقف حرج للأمير هاري في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

ناخبون أمريكيون يرفضون ترشح ترامب للرئاسة في 2024

لحظة مقتل ممثلة روسية على المسرح في قصف أوكراني (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

أنشيء في 2014 ويحاصره الاحتلال من كل جانب.. معلومات عن المستشفى الإندونيسي في غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية