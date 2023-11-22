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محافظات

جامعة طيبة تنظم زيارة لطلاب تكنولوجيا الصناعات الغذائية بمجزر وادي نسيم

زيارة لطلاب تكنولوجيا
زيارة لطلاب تكنولوجيا الصناعات الغذائية،فيتو

نظمت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة علمية ميدانية لمجزر دواجن وادي نسيم بمركز إسنا، لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج الصناعات الغذائية، للتعرف على الإجراءات الصحية ومراحل الذبح داخل المجزر، تحت إشراف الدكتور محمود أحمد محمد، مدرس ببرنامج الصناعات الغذائية، والدكتور محمد البدوي سعدى، مدرس مساعد ببرنامج الصناعات الغذائية، وتحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

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وتعرف الطلاب خلال الزيارة على مراحل العمل داخل المجزر، بداية من عملية استلام الدواجن والفحص الظاهري مرورا بمراحل الذبح والسمط والترييش، ثم التجويف وإزالة الأحشاء حتى خروج المنتج النهائي، ثم عمليات التطهير، والتعرف على شروط  التخزين الجيد للدواجن داخل المجزر، وشهدت الزيارة تفاعلا من الطلاب، بالأسئلة النقاشية حول الإجراءات الصحية داخل المجزر لإنتاج دواجن مجمدة سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي بمواصفات جودة عالية.

وأوضح الدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أن الزيارات الميدانية المكثفة، تصقل مهارات وخبرات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل مباشرة، إضافة إلى التعرف على مشكلات المجتمع الصناعي وتقديم يد العون والحلول الفنية، ودراسة المشكلات الكبرى وتحويلها لمشروع بحثى يخدم تلك المجمعات الصناعية، بما يتناسب مع أهداف جامعة طيبة التكنولوجية.

من جانبه وجه الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الشكر للمهندس حمدي أمين، صاحب ومدير مجزر وادي نسيم، والمهندسين والعاملين بالموقع، لإتاحة الزيارة لطلاب الجامعة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك بين الجانبين.

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