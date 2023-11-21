الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيس قسم التمريض بالإندونيسي: المستشفى تحول لمقبرة جماعية والجثث موجودة في كل مكان

المستشفى الإندونيسي،
المستشفى الإندونيسي، فيتو

المستشفى الإندونيسي، أكد رئيس قسم التمريض بالمستشفى الإندونيسي، أن المستشفى تحول من مركز لتقديم الخدمات الطبية إلى مقبرة جماعية، مطالبا بسرعة الإخلاء الفوري للمرضى والجرحى والطاقم الطبي في المستشفى، وفقا لما أوردته فضائية الجزيرة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا.

 

وقال رئيس قسم التمريض بالمستشفى الإندونيسي  إن الجثث موجودة في كل الأقسام وفقدنا الكثير من الأرواح بسبب نقص المستلزمات.

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وتمكنت فرق الإسعاف في قطاع غزة من نقل 200 جريح من المستشفى "الإندونيسي" شمال القطاع إلى مستشفى "ناصر الطبي" بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن فرق الإسعاف في قطاع غزة تمكنت من إجلاء 200 جريح من المستشفى "الإندونيسي" شمال القطاع إلى مستشفى "ناصر الطبي" بخان يونس جنوب قطاع غزة.

ساحات المستشفى الإندونيسي


وقال إن مسيرات إسرائيلية تستهدف كل من يتحرك في ساحات المستشفى الإندونيسي.

هذا وقد صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس بأن الهجوم على المستشفى الإندونيسي مثير الفزع، مشددًا على ضرورة حماية العاملين في القطاع الصحي والمرضى والمدنيين، وعدم استهداف المرافق الصحية.

وكانت قوات الاحتلال،  استهدفت كل من يحاول الخروج من المستشفى الإندونيسي بإطلاق النار المباشر، موضحة أن قوات جيش الاحتلال أطلقت رشقات من الرصاص تجاه المنازل المحيطة بالمستشفى شمال غزة.

أكد مدير الصحة الفلسطينية بغزة، أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفى الإندونيسي غير مسبوق منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن عمليات القصف متواصلة لاستهداف المستشفى الإندونيسي ومحيطه، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.


حريق في محيط مستشفى الإندونيسي


اندلع حريق في محيط المستشفى الإندونيسي؛ جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على شمال قطاع غزة، وفقا لما نشرته فضائية "الجزيرة"، على حسابها الشخصي بموقع "إكس"، تويتر سابقًا.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، موضحة أنه نشبت اشتباكات بين المقاومة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة الغربية.

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المستشفي الاندونيسي قسم التمريض بالمستشفى الإندونيسي مقبرة جماعية قطاع غزة

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