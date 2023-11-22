الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يهدد باقتحام المستشفى الإندونيسي خلال 4 ساعات

المستشفى الإندونيسي،
المستشفى الإندونيسي، فيتو

المستشفى الإندونيسي، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قــوات الاحتلال الإسرائيلي اعتلت أبراج الإسكان في محيط زايد مقابل المستشفى الإندونيسي وقامت بإطلاق النار تجاه الأهالي في مشروع بيت لاهيا ومحيطها شمال غزة.

 

تهديد باقتحام المستشفى الإندونيسي

وأكد الدكتور منير البرش المدير العام بوزارة الصحة في غزة: تلقينا تهديد من الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المستشفى الإندونيسي خلال 4 ساعات بزعم وجود نشاط عسكري بـالمستشفى الإندونيسي.

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سيناريو مجمع الشفاء الطبي

وأضاف: الاحتلال يُهدد بالرد على ما زعم أنه نشاط عسكري بالمستشفى الإندونيسي خلال 4 ساعات، وطالبنا بالإخلاء، وندعو لوقف الإخلاء الجبري ومنع تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي.

التفاصيل الكاملة لحصار مستشفى الشفاء الإندونيسي

وزارة الصحة في غزة تعلن إجلاء 200 مريض من المستشفى الإندونيسي

 

نقل 200 جريح من المستشفى الإندونيسي

وتمكنت فرق الإسعاف في قطاع غزة من نقل 200 جريح من المستشفى "الإندونيسي" شمال القطاع إلى مستشفى "ناصر الطبي" بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن فرق الإسعاف في قطاع غزة تمكنت من إجلاء 200 جريح من المستشفى "الإندونيسي" شمال القطاع إلى مستشفى "ناصر الطبي" بخان يونس جنوب قطاع غزة.

 

ساحات المستشفى الإندونيسي

وقال إن مسيرات إسرائيلية تستهدف كل من يتحرك في ساحات المستشفى الإندونيسي.

 

هذا وقد صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الأول بأن الهجوم على المستشفى الإندونيسي مثير الفزع، مشددًا على ضرورة حماية العاملين في القطاع الصحي والمرضى والمدنيين، وعدم استهداف المرافق الصحية.

وكانت قوات الاحتلال، قد استهدفت كل من يحاول الخروج من المستشفى الإندونيسي بإطلاق النار المباشر، موضحة أن قوات جيش الاحتلال أطلقت رشقات من الرصاص تجاه المنازل المحيطة بالمستشفى شمال غزة.

أكد مدير الصحة الفلسطينية بغزة، أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفى الإندونيسي غير مسبوق منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن عمليات القصف متواصلة لاستهداف المستشفى الإندونيسي ومحيطه، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

 

حريق في محيط مستشفى الإندونيسي

واندلع حريق في محيط المستشفى الإندونيسي؛ جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على شمال قطاع غزة، وفقا لما نشرته فضائية "الجزيرة"، على حسابها الشخصي بموقع "إكس"، تويتر سابقًا.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، موضحة أنه نشبت اشتباكات بين المقاومة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة الغربية.

 

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