حكومة غزة: ارتقاء أكثر من 13300 شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع

أخبار غزة الآن، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، حصيلة شهداء القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

شهداء غزة

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتقاء أكثر من 13300 شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي منهم 5600 طفل و3550 امرأة.

تعداد سكان غزة

وقالت علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: إنّ الاحتلال الإسرائيلي يرتكب الجرائم في قطاع غزة، قدرنا عدد السكان المقيمين في محافظتي غزة وشمال غزة حتى مساء 11/11 من هذا العام، يقدر عدد السكان إلى 8700 فرد، ويمثلون حوالى 152 ألف أسرة، من أصل مليون و200 ألف نسمة، موجدون في شمال قطاع غزة، ونحن نتحدث حاليا عن نزوح نحو ثلث سكان شمال غزة، إلى مناطق متفرقة بالقطاع.

Advertisements

وأضاف «عوض»، خلال تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»: أننا نستند في إحصاء الوفيات بقطاع غزة، إلى أعداد الشهداء الذين يصلون إلى المستشفيات، ونسجل الحد الأدنى فقط من أعداد الوفيات بغزة، والعديد من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض، وآخرون لم يتم التعرف عليهم.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12415 فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 اكتوبر.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الإثنين، إن ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا ولكنها بربرية ووحشية وغدر وإرهاب يرتكبه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضاف أردوغان: "نتنياهو يهز صورة إسرائيل باستهدافه المستشفيات والمرافق الطبية، والضربات الإسرائيلية تستهدف النساء والأطفال الرضع، والعالم الغربي لا يحرك ساكنا إزاء المجازر بحق المدنيين".

وتابع: "تركيا ليست مدينة لإسرائيل بخلاف العالم الغربي الذي يبرر المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين" مشددا على أنه في ظل الصمت العالمي تصبح دولة الاحتلال أكثر جرأة لارتكاب المزيد من المجازر.