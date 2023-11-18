نتنياهو: لا وجود لصفقة تبادل أسرى مع حماس حتى الآن

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت:" إنني أري مسيرات عائلات الأسرى وأقول لهم إنني أسير معكم وحتى اللحظة ليست هناك صفقة لتبادل أسرى مع حماس".

نتنياهو يتحدث عن صفقة تبادل الأسرى مع حماس

وأضاف نتنياهو: "طالبت أن أجمع عائلات الأسرى مع مجلس الحرب لنريهم ما نقوم به"

وكشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع والتوصل إلى اتفاق لتبادل جميع الأسرى فورا.

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مظاهرات حاشدة في إسرائيل لوقف العدوان على غزة

ونظم أهالي الأسري الإسرائيليين لدي حركة حماس في قطاع غزة، مظاهرات حاشدة فى تل أبيب، لمطالبة حكومة الاحتلال التى يقودها بنيامين نتنياهو، بإعادة ذويهم.

والخميس الماضي، ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، تظاهروا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية أثناء تواجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المقر.

أهالي الأسرى الإسرائيليين يهددون بنشر الفوضى في إسرائيل

وأفادت قناة "آي 24" العبرية، بأن أهالي الأسرى الإسرائيليين يضغطون من أجل الإفراج عن ذويهم لدى حماس، وأبدوا مخاوفهم من أن تؤدي العملية البرية إلى مقتل عدد من الأسرى في قطاع غزة.

وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن أهالى الأسرى الإسرائيليين، يعتزمون تنظيم تحركات احتجاجية في إسرائيل مثل قطع الطرق مؤكدين أن ذلك الإجراء ربما يحدث بعض الفوضى لكي ترسل رسالة إلى حكومة نتنياهو بأن المهم هو إعادة ذويهم الأسرى.

وتعثرت صفقة تبادل الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تعنت نتنياهو لتحقيق أهداف العدوان على غزة حتى ولو على حساتب حياة أسراهم.

و وجه الكيان الإسرائيلي رسالة رسمية إلى قطر، رفض عبرها صفقة اقترحتها حركة حماس بشأن إطلاق سراح أسرى الاحتلال، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وذكرت قناة "أخبار 12" الإسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ قطر، أمس الجمعة، أن مضمون الصفقة التي أرسلتها حماس قبل أكثر من أسبوع عبر الدوحة مرفوض، وأضافت أن الرسالة الإسرائيلية أكدت أن شرط تل أبيب لقبول الصفقة هو إطلاق سراح كل الأطفال والنساء دفعة واحدة في مرحلتها الأولى.

وفي السياق ذاته أكد الناطق باسم كتائب القسام، في نبأ عاجل منذ قليل، فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو الإسرائيلي.



وأوضح أبوعبيدة: أن مصير الأسرى الإسرائيليين والآسرين لا يزال مجهولًا، بعد فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو.

وأكد: "دمرنا وأعطبنا منذ صباح اليوم 17 آلية إسرائيلية في شمال غرب وجنوب غزة، وأوقعنا قوة إسرائيلية راجلة في كمين، وفجرنا فيها عبوة ناسفة جنوب غرب غزة".

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ حركة حماس، اليوم السبت، أنها قصفت مدينة تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني، ردا على مجازر الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين.

وقالت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة حماس، "أننا قصفنا ​تل أبيب ​ برشقة صاروخية، ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.



من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، بأن نحو 50 شخصا استشهدوا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة بالقطاع والتي تضم مئات النازحين.