الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل السجق الإسكندراني أكلة سريعة وبأقل التكاليف

السجق الاسكندراني،
السجق الاسكندراني، فيتو

طريقة عمل السجق الإسكندارني، من الوصفات المصرية الشهية، سريعة التحضير، والتي تعد من الحلول العملية للأمهات في الأيام المزدحمة بالمهام، خاصة بالنسبة للأم العاملة، فهو من جهة سيوفر في الوقت والجهد، ومن جهة أخرى سيوفر في الميزانية؛ لأنه غير مكلف، مقارنة بشراء سندوتشات السجق الإسكندراني لكل أفراد الأسرة من المطاعم.

 

طريقة عمل السجق الإسكندراني

 وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السجق الإسكندراني في البيت بطريقة احترافية، وطعم لذيذ ومميز، ستبهري به كل أفراد أسرتك.

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مدة التحضير 15
مدة الطهي 45


مكونات عمل السجق الإسكندراني:

1/2 كيلو هانك ضاني (المصران الرفيع في الضاني)
كيلو لحم مفروم
3 فص ثوم
1/2 حبة فلفل احمر رومي
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة ثوم بودر
1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود
ملعقة ملح
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة صغيرة السبع بهارات
2 ملعقة كبيرة صلصلة حارة
ملعقة صغيرة كسبرة جافة
ملعقة كبيرة زيت زيتون
كوب ماء بارد

 

خطوات التحضير:

 يطحن الفلفل الأحمر مع الثوم إلى أن يصبح ناعما.
يضاف اللحم المفروم والصلصة الحارة.
تضاف البهارات بالتدريج لللحم ويتبل الكل بالملح ويطحن المزيج مرة اخرى لتتجانس المكونات.
يضاف الماء البارد للحشوة وتطحن مرة أخيرة إلى أن تصبح ناعمة.
يحشى الهانك بالحشوة المحضرة باستخدام القمع او مسدس البوتيفور.
يشكل على هيئة "نقانق"، ويحتفظ به بالثلاجة أو الفريزر الى حين الاستخدام.

 

طريقة عمل المقلوبة بالسجق

مقلوبة السجق

وتقدم الشيف آسيا طريقة عمل المقلوبة بالسجق، وهي من الأكلات اللذيذة وغير التقليدية، والتي يمكنك استخدام السجق الاسكندراني الذي ستصنعيه بنفسك في عملها، وهذه الوصفة يمكنك تقديمها في المناسبات المختلفة، كما يمكن تقديمها كوجبة رئيسية على الغداء، وهي سهلة التحضير، وغير مكلفة. 


المكونات:

سجق بيتي حلزوني 
٢ بصلة كبيرة مقطعة شرائح ومقلية
ملعقتين كبيرتين بهارات الكبسة
ملعقتين كبيرتين زيت زيتون
كوبين ونصف رز بسمتي منقوع
ملعقتين صغيرتين ملح
ملعقة صغيرة فلفل اسود
٢ حبة بطاطس حلقات مقلية
٢ حبة طماطم حلقات
٥ أكواب مرق دجاج او لحم
مكسرات مقلية وبقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير:

يشوح السجق الحلزوني مع قليل من الزيت في حلة متوسطة على نار متوسطة.
يمزج الأرز البسمتي المنقوع مسبقا، مع بهارات الكبسة، والملح والفلفل الاسود.
ترص حلقات البطاطس على مدار حلة السجق.
يضاف الأرز البسمتي بمنتصف الحلة بالتناوب مع البصل المقلي والطماطم، ثم يضاف مرق اللحم أو الدجاج الساخن.
تغطى الحلة وتترك على نار هادئة، إلى أن يمتص الأرز جميع السوائل وينضج تماما.
تقلب الحلة على صحن التقديم. 

ثم تقدم بالهنا والشفا.

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