إعلامي سعودي: تصريحات رئيس اتحاد جدة تبرير مسبق ومواجهة الأهلي ليست مقلقة

اتحاد جدة، أكد الإعلامي الرياضي السعودي سعيد الهلال، أن فريق اتحاد جدة يمتلك 10 لاعبين أجانب منهم داخل داخل القائمة بخلاف لاعبان خارجها، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين يتم الاستعانة بهم في بطولة دوري أبطال آسيا للمشاركة مع الفريق.

تصريحات رئيس نادي اتحاد جدة السعودي

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "اتحاد جدة لديه لاعبين مميزين مثل فابينهو وجروهي وكورنادو وكانتي وبنزيما وحمد الله ورومارينيو، والتعاقدات كانت تتم وفقا لرؤية المدرب البرتغالي نونو سانتو الذي رحل عن منصبه مؤخرًا".

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وأضاف: "حديث رئيس اتحاد جدة غير منطقي لأن الفريق يمتلك أفضل اللاعبين، وقد يكون خروج سعيد اللذيذ للإعلام سببًا في تلك التصريحات، ولم تكن هناك مفاوضات رسمية بين الاتحاد ومحمد صلاح أو دي بروين، كلها كانت في وسائل الإعلام فقط".

وزاد: "عندما خرج اسم محمد صلاح في الإعلام، كان الاتحاد يمتلك 8 أجانب بالإضافة لـ أحمد حجازي، وبالتالي عقود اللاعبين مستمرة، فكان من الصعب رحيل أي لاعب أجنبي في مقابل ضم النجم المصري من ليفربول الإنجليزي".

وأكمل: "الاختيارات التي تمت للأندية كانت بناء على وجهة نظر فنية، والنادي الأهلي السعودي قام بضم بعض اللاعبين قبل قدوم مدربه الألماني، وفريق الاتحاد خسر بعض النقاط في الدوري السعودي وبالتالي تراجع ترتيبه في جدول البطولة، وقد يكون تصريحات أنمار الحائلي مجرد مبررات مسبقة بالفعل قبل كأس العالم للأندية كما أن فترة الانتقالات الشتوية ستكون بعد المونديال وليس من الطبيعي فتح ملف الاستقطابات حاليا".

مواجهة اتحاد جدة السعودي أمام الأهلى فى كأس العالم للأندية

وواصل سعيد الهلال تصريحاته قائلا: "مواجهة الاتحاد أمام الأهلي ليست مقلقة، في ظل امتلاك الفريق السعودي لعدة أسماء مميزة، ولكن تراجع الأداء بعض الشئ وهناك فرق محلية استطاعت التفوق على الاتحاد رغم امتلاكه هؤلاء اللاعبين، وكانت هناك مشاكل مع المدير الفني، الذي دخل في أزمات مع لاعبين مثل كريم بنزيما".

وأضاف: "لابد أن يمتلك فريق الاتحاد الدوافع والحوافز لتقديم أفضل مستوى في بطولة عالمية كبيرة، والفريق لا يخشى مواجهة الأهلي مطلقا، لأن قائمته مدججة بالنجوم، وأحمد حجازي مدافع جيد ولا أحد يشكك في قدراته مطلقا ومن أفضل العناصر التي لعبت في صفوف الفريق، وأعتقد أن اتحاد جدة عاني كثيرا في غيابه وكذلك إصابة أحمد شراحيلي، وقد يتم جلب صفقة أجنبية في الدفاع خلال يناير المقبل".

وتابع: "أحمد حجازي خارج قائمة الاتحاد في آسيا ومشاركته في كأس العالم للأندية تتطلب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وربما سيحاول الاتحاد تواجده في القائمة، لكنه غير مقيد محليا حتى الآن، وأعتقد من الصعب وجود في مونديال الأندية بعيدًا عن العناوين الصحفية التي ظهرت مؤخرًا، ولكن نظام الاتحاد الآسيوي مختلف حيث يسمح بتغيير القائمة في كل جولة".

وحول رغبة الاتفاق في ضم أحمد فتوح، قال: "الفريق السعودي نفى المفاوضات جملة وتفصيلا والتصريحات الصادرة بشأن اللاعب خرجت من جانب وكيله في مصر، والمتحدث الإعلامي أبلغني بأنه لم يكن هناك مفاوضات مطلقا لضم فتوح ولا يوجد أي تفكير في التعاقد معه، والنادي السعودي سيتمم التعاقد مع لاعب أجنبي من أوروبا في مركز الظهير الأيسر خلال يناير المقبل".