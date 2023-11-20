سباهان الإيراني يصعد أزمة مباراته ضد اتحاد جدة إلى (كاس)

أعلن نادي سباهان الإيراني، اليوم الإثنين، عن تصعيد جديد بخصوص أزمة مباراته مع نادي اتحاد جدة السعودي في دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن اعتبار سباهان الإيراني خاسرا في مباراته أمام اتحاد جدة بنتيجة 3-0، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على النادي الإيراني بقيمة 200 ألف دولار وإزالة التماثيل واللافتات الموجودة في ملعب نقش جهان والتي تمثل شعارات سياسية، والتي كانت سببا في انسحاب اتحاد جدة من ملعب مباراته أمام سباهان.

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سباهان يصعد الأزمة إلى محكمة التحكيم الرياضية

وأعلن نادي سباهان رسميا أن لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفضت الاستئناف الذي تقدم به نادي سباهان ضد أحداث مباراة الاتحاد.

واضاف النادي الإيراني في بيانه أنه سيستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

والجدير بالذكر أن نادي اتحاد جدة السعودي يعتلي صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، ويأتي سباهان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن القوة الجوية العراقي، بينما يتذيل فريق أجمك الأوزبكي المجموعة بدون نقاط.