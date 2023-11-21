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رياضة

أحمد حجازي يعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات مع اتحاد جدة

أحمد حجازي، فيتو
أحمد حجازي، فيتو

تأكدت جاهزية النجم الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي، لخوض مباراتي الفريق المقبلتين أمام أجمك الأوزبكي وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

جاهزية أحمد حجازي

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الثلاثاء، أن مصادر مطلعة كشفت لها أن قرار مشاركة أحمد حجازي في المباراتين أصبح بيد الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، مدرب الفريق الجديد، الذي تولى المنصب مؤخرا خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من الاتحاد.

ويعود أحمد حجازي للمشاركة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها في مباراة التتويج بدوري روشن السعودي في الموسم الماضي أمام الفيحاء، وخضع على إثرها لعملية جراحية في الركبة، وبرنامج تأهيلي لمدة 6 أشهر.

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من ناحية أخرى، بدأ المدرب جالاردو أمس الإثنين، الإشراف على تدريبات الاتحاد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مقر النادي.

مفاجأة فيتوريا لأحمد حجازي

كشف مصدر داخل منتخب مصر، أن روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، يأمل في ضم أحمد حجازي لمعسكر المنتخب في شهر ديسمبر تمهيدًا لإمكانية انضمامه لقائمة الفراعنة الكبار بكأس الأمم الإفريقية 2024.

وتم تسجيل أحمد حجازي في قائمة الاتحاد الآسيوية هذا الموسم، وسيكون جاهزًا للمشاركة مع العميد للمرة الأولى أمام أجمك الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا، وذلك يوم الأثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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