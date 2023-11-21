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ثقافة وفنون

لطيفة في عيد ميلاد فيروز: صوتك مرآة لأحلامنا وآلامنا

فيروز، فيتو
فيروز، فيتو

عيد ميلاد فيروز، هنأت المطربة التونسية لطيفة جارة القمر الفنانة فيروز بعيد ميلادها الـ 88 الذي يوافق اليوم 21 نوفمبر.

 

وكتبت لطيفة في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "عمري ما تخيلت الحياة من غير صوتك.. في أفراحنا في أحزاننا في حياتنا.. بالنسبالي الحياه من غير صوتك ملهاش طعم.. كبرنا على صوتك وإحساسك، صوتك هو مرآة لألامنا، ومرآة لأفراحنا،  ومرآة لأحلامنا، ومرآة لحبنا للحياة وحبنا لبعض.. ربنا يحميكي ويخليكي لينا ويطول لنا في عمرك يا أحلى من سمعت في حياتي يا قدوتي.. كل سنة وانتي احلى ما في وجداننا كل سنة واحنا طيبين بوجودك وبروحك معانا.. فيروز".

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عيد ميلاد فيروز

 

وتحتفل اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، جارة القمر الفنانة اللبنانية فيروز بعيد ميلادها الـ 88، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1935 في جبل لبنان، وتعد أحد رموز الموسيقى والغناء العربي وأيقونة فنية من نوع خاص.
 

 وعلى مدار مسيرتها الفنية الضخمة، تغنت جارة القمر بالعديد من الألحان والكلمات التي ظلت خالدة في وجدان العشاق والمحبين، تأسر عقول وقلوب أجيالا لم تعاصر حقبة وسنوات مجدها الفني، ترسيخا لما رددته دائما "أعطني الناي وغني.. فالغنا سر الوجود".

 

 

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