فيروز، 7 عقود متصلة من الغناء الأصيل.. و 6 أغانٍ داعمة للقضية الفلسطينية جعلتها أيقونة الأغاني الوطنية

فيروز، هي جارة القمر وأسطورة جبال الأرز، أيقونة من أيقونات الغناء غنت من الطفولة إلى الكهولة فهى اليوم تضئ شمعتها الـثامنة والثمانين، هي من قالت " إليك يامدينة الصلاة أصلى "، هي نجمة في عالم الغناء وأغنياتها تعبر عن الوطن والحزن والحب.

في مثل هذا اليوم 21 نوفمبر 1935 ولدت نهاد رزق وديع حداد الشهيرة بـ فيروز بحى زقاق البلاط في أسرة فقيرة بلبنان، فوالدها عامل مطبعة، وظهر بدابة نبوغها أثناء أداء الأناشيد المدرسية فأصبحت موضع إعجاب مدرساتها بعد أن أصبحت قاسما مشتركا في حفلات المدرسة كأجمل صوت، استمع إليها الموسيقى سليم فليفل وأعجبه صوتها فنصح والدها أن يلحقها بمعهد الموسيقى وكانت الدراسة بالمعهد مجانية.

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الإذاعة تختار لها اسم فيروز

سمع حليم الرومى رئيس القسم الموسيقى بإذاعة لبنان فيروز تغنى فأشركها فى كورس الإذاعة بأجر شهرى 100 ليرة لبنانية فغنت الأغانى الراقصة والأدوار والموشحات، واختار لها الملحن حليم الرومى مدير الإذاعة اللبنانية اسم فيروز لتبدأ فيروز مشوارها الفني وهى في سن 16عاما.

مطربة لبنان فيروز

فيروز حكاية بدأت عام 1951 حين لحن لها عاصى الرحبانى أغنية "الغروب" التي كانت بداية الانطلاق لملحمة فيروز والرحبانية، ليتزوجها عاصى الرحبانى عام 1955 وكان يعمل عازفا متجولا للناى وأخوه منصور يعمل عسكر بلدية حيث التقى الثلاثة في إحدى قاعات التسجيل في إذاعة لبنان حيث نالت شهرة شعبية بأغانيها.

أعطنى الناى وغنى

قدمت فيروز للإخوان رحبانى مئات الأغاني فغنت للأطفال والحب والحزن والفرح والوطن والسلام، قدمت للقضية الفلسطينية أغان لامعة في أكثر من مرحلة من مراحل القضية فغنت: راجعون، مع الغرباء، زهرة المدائن، القدس العتيقة إلى جانب 25 مسرحية غنائية متنوعة الموضوعات منها بياع الخواتم، لولو، فخر الدين، الشخص، هالة والملك، جبال الصوان، صح النوم، ناس من ورق ن ناطورة المفاتيح.

كما قدم لفيروز ابنها زياد الرحبانى مجموعة كبيرة من الأغانى منها: بحبك يالبنان، شادى، اعطنى الناى وغنى، دبكة لبنان، سألونى الناس، باكتب اسمك ياحبيبى.

انفصال عن الرحبانية.

6 أغنيات لدعم فلسطين

فيروز اللبنانية من أشهر المطربين على الساحة الفنية، التي غنت لمدينة القدس بفلسطين، لدعم شعبها وشد أذرهم على تحمل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والصمود من أجل الحرية، فقدمت 6 أغنيات عن القدس وهما:" يافا، زهرة المدائن، سلامي لكم يا أهل الأرض المحتلة، أنا لا أنساك فلسطين، القدس العتيقة، جسر العودة ".

غنت فيروز الكثير من الأغاني الوطنية وتعد جميع أغاني فيروز الوطنية خاصة بشعوب دون ذكر الزعماء والقادة ولذلك أغاني فيروز الوطنية هي أكثر الأغاني الوطنية عمرا، وكان صوت فيروز الملائكي، يصدح بـ "الغضب الساطع آت "ٍ كانت أغنية زهرة المدائن من تلك الأغاني التي اقتربت فيها فيروز من الشارع الفلسطيني، وغنت لعاصمة الدولة المرتقبة، ولم تكتفِ فيروز بذلك، بل غنت لشوارع القدس القديمة.

فيروز تغنى للقدس

في عام 1955، سافرت فيروز إلى مصر مع زوجها عاصي الرحباني وشقيقه منصور وعرضوا حينها على أحمد سعيد، مدير إذاعة صوت العرب، أن يقدموا عملًا للقضية الفلسطينيّة، فتم تسجيل أغنية "راجعون"، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد، ولحّنها الأخوان رحباني، حيث صارت نشيد افتتاح إذاعة فلسطين عند تأسيسها في القاهرة وتقول كلماتها: لادي أطلّي قليلا فإنّنا راجعون / بالايمان راجعون / في هدأة السكون في رهبة الحصون / أصحابنا على الطريق يهتفون / في الامطار راجعون في الإعصار راجعون راجعون.

أغنية القدس العتيقة

من أهم الأغانى التى أطربت بها فيروز آذان المستمعين دعما للقضية الفلسطينية أغنية “القدس العتيقة”، وهى اغنية مستوحاة من قصة حقيقية حدثت لفيروز عام 1964 حين زارت هى وزوجها عاصي الرحباني وصهرها منصور الرحباني، مدينة القدس للمرة الثانية للمشاركة في احتفالية تراتيل بمناسبة زيارة البابا بولس السادس للمدينة المقدسة، وأثناء تجولها في شوارع القدس تجمع حولها الناس، واخذوا يشكون همومهم لها، ومعاناتهم المستمرة منذ النكبة، وتقدمت منها احدى السيدات، وبدا الحزن عليها أثناء حديثها مع السيدة فيروز فتأثرت فيروز فبكت، ولم تجد تلك السيدة شيئا تعطيه للسيدة فيروز، لتعبر عن حبها لها وفرحتها بلقائها، فقامت السيدة بشراء (مزهرية) وقدمتها كهدية للسيدة فيروز،

فيروز لبنان تشدو باسم فلسطين

وبعد عودة فيروز من زيارتها تلك قصت فيروز إلى عاصي ومنصور هذا الموقف، وقام منصور الرحباني بكتابة هذه الكلمات من وحي تلك الحادثة، وأسمعها إياها، وقام زوجها عاصي بتلحينها، وتم تسجيل هذه الاغنية في استوديو التلفزيون اللبناني عام 1965وتقول مطلعها: "مرّيت بالشوارع، شوارع القدس العتيقة، قدام الدكاكين، لبقيت من فلسطين، حكينا سوا الخبرية، عطيوني مزهرية، قالوا لي هيدي هدية، من الناس الناطرين".

ومثل أى إنسان عربى مهموم بقضية فلسطين؛ فقد أيقظت الهزيمة القاسية وجدان فيروز والأخوان رحبانى، تلك الهزيمة التى تعرض لها العرب فى نكسة يونيو عام 1967، وتسببت فى سقوط مدينة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلى، وسرعان ما تم إنتاج أغنية "زهرة المدائن"، من غناء السيدة فيروز وكلمات وألحان "الأخوين رحبانى"، وقد وضع تسمية "زهرة المدائن" تيمنا بالاسم القديم التى اشتهرت به القدس. وتقول كلماتها: لأجلك يامدينة الصلاة أصلى / لأجلك يا بهيّة المساكن يا زهرة المدائن / ياقدس يامدينة الصلاة أصلى / عيونك اليك ترحل كل يوم / تدور في أروقة المعابد / تعانق الكنائس القديمة / وتمسح الحزن عن المساجد.

وحدن مثل زهرة البيلسان

وعلى إثر تنفيذ ثلاثة شبان فلسطينيين لعملية فدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "كريات شمونة" والتي عرفت بعملية الخالصة، فكتب الشاعر طلال حيدر قصيدة بعنوان " وحدن مثل زهرة البيلسان " التي تقول كلماتها: "وحدن بيبقو متل زهر البيلسان، وحدهن بيقطفو وراق الزمان، بيسكروا الغابة، بيضلهن متل الشتي يدقوا على بوابي، يا زمان يا عشب داشر فوق هالحيطان، ضويت ورد الليل عكتابي، برج الحمام مسور وعالي، هج الحمام بقيت لحالي لحالي، يا ناطرين التلج ما عاد بدكن ترجعوا، من الحان زياد الرحبانى.

ترنيمة إلى متى يارب

وفى العام 2017 عادت فيروز بترنيمة خاصة عن فلسطين، تتضرع فيها إلى الله، وتشكو إليه معاناة أهل فلسطين وما يجري في القدس من تهويد وأستيطان، تحت عنوان "إلى متى يا رب"، ونشرتها ابنتها ريما في قناتها على يوتيوب، وظهرت فيروز وهي تؤدي هذه الترنيمة من داخل كنيسة أرثوذكسية، بثوب أسود، واضعة غطاء على رأسها وخلفها صورة للسيد المسيح، فيما ظهرت في الكليب مشاهد تروي قصة النضال الفلسطيني ومعاناة أهل الأرض، ولفيروز أيضا عدة أغانى أخرى عن فلسطين منهم يافا، سلامي لكم يا أهل الأرض المحتلة، أنا لا أنساك فلسطين، وجسر العودة.