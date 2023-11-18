كرواتيا تفوز 2-0 أمام لاتفيا وتقترب من التأهل لبطولة أمم أوروبا

حقق منتخب كرواتيا الفوز علي لاتفيا بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت في الجولة السابعة للمجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 والمقرر إقامتها في ألمانيا.

وبهذا الفوز رفع كرواتيا رصيده من النقاط إلي 13 نقطة في المركز الثاني.

أهداف المباراة

تقدمت كرواتيا في الدقيقة 7 عن طريق ماير.

وضاعف الكروات النتيجة عن طريق كراماريتش في الدقيقة 16.

وخاض لوكا مودريتش المباراة رقم 171 في تاريخه مع منتخب كرواتيا.

تشكيل كرواتيا

حراسة المرمي: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: ستانيشيتش، شوتالو، إرليتش، جفارديول

خط الوسط: مودريتش، بروزفيتش، كراماريتش

خط الهجوم: ماير، إيفانوفيتش، بوديمير

إسبانيا أمام قبرص

أحرز لامين يامال الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الخامسة وأضاف ميكل أويارزابال الهدف الثاني في الدقيقة 22 وسجل خوسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 28، بينما سجل كوستاس بلياس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض قبرص في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة رفعت إسبانيا رصيدها إلى 18 نقطة قبل جولة من نهاية التصفيات بفارق نقطتين عن إسكتلندا التي تحتل المركز الثاني بـ16 نقطة بعد تعادلها مع جورجيا (2-2).

Advertisements

جورجيا واسكتلندا

سجل خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول لمنتخب جورجيا في الدقيقة 15 قبل أن يعادل سكوت ماكتوميناي النتيجة لمنتخب اسكتلندا.

وأحرز خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لجورجيا في الدقيقة 57 قبل أن يعادل لورانس شينكلاند النتيجة في الدقيقة 90+3.

ورفعت جورجيا رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطتين عن النرويج الثالثة في الترتيب.