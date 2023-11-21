منتخب فرنسا، رسالة ديشامب لنجم باريس سان جيرمان

منتخب فرنسا، أكد ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، ثقته في أحد نجوم باريس سان جيرمان، الذي يعاني بشدة منذ بداية الموسم.

وقال ديشامب في تصريحات أبرزتها شبكة "RMC" سبورت الفرنسية: " راندال كولو مواني في حالة جيدة، والابتسامة لا تفارقه".

وأردف مدرب الديوك "بإمكان راندال أن يؤدي بشكل أفضل، وأتحدث معه كثيرًا، وطالما يلتزم بحالة ذهنية جيدة ستظهر قدراته المميزة".

وشدد ديشامب على إن مهاجم بي إس جي لا يزال لاعبًا شابًا، ولديه خطوات يجب اتخاذها، لكنه لا يزال يتمتع بالهدوء.

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وانضم كولو مواني، 24 عاما، انضم للفريق الباريسي، مطلع الموسم الجاري، مقابل 100 مليون يورو، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت.

لكن المهاجم الفرنسي الدولي، لم يقدم المستوى المأمول، حيث سجل 3 أهداف فقط، بينما يتصدر كيليان مبابي قائمة الهدافين بـ 15 هدفًا، وعلى المستوى الدولي، خاض مهاجم بي إس جي 12 مباراة بقميص منتخب فرنسا وسجل هدفا واحدا أمام المغرب، في قبل نهائي مونديال قطر 2022.

وبات منتخب فرنسا أول منتخب أوروبي يسجل 14 هدفا في مباراة دولية منذ منتخب الدنمارك حينما فاز 14-2 على إيسلندا في مباراة ودية عام 1967.

كما كسر منتخب فرنسا رقم منتخب ألمانيا في تحقيق أكبر فوز في تاريخ تصفيات اليورو عندما فاز علي سان مارينو بنتيجة 13-0 في تصفيات 2008.

كما حقق منتخب فرنسا أكبر فوز في تاريخه بعد الفوز الكاسح علي جبل طارق 14 -0.



وكان أكبر فوز حققه منتخب فرنسا يعود إلى عام 1995، حين فاز على أذربيجان 10-0 في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 1996.

وحقق المنتخب الفرنسي فوزا تاريخيا علي ضيفه جبل طارق بـ 14 هدفا دون رد محققا فوزه السابع تواليا منذ بداية تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة الثانية.

أهداف مباراة فرنسا وجبل طارق



تقدمت فرنسا عن طريق سانتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 3، وأضاف تورام الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة.

وعاد إيمري لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 16، وأحرز مبابي الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وأضاف الهدف الخامس عن طريق كلاوس في الدقيقة 34، وجاء السادس عن طريق كومان في الدقيقة 36.

وأحرز فوفانا الهدف السابع في الدقيقة 38 ثم أدريان رابيو الهدف الثامن في الدقيقة 64 وأحرز الهدف التاسع والثاني له كومان في الدقيقة 66.

أما الهدف العاشر فأحرزه عثمان ديمبلي في الدقيقة 73 ثم أحرز مبابي الهدف الثاني له الحادي عشر في الدقيقة 74 ثم الثالث له والثاني عشر في الدقيقة 82.

وأحرز أوليفر جيرو الهدفين الثالث عشر والرابع عشر في الدقائق 89 و90 من المباراة

وأكمل منتخب جبل طارق المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 18، بعد طرد لاعبه إيثان جيمس سانتوس.

وحسم منتخب فرنسا تأهله ليورو 2024، حيث يتصدر المجموعة الثانية بـ21 نقطة ثم هولندا 15 نقطة الذي لحق به في النهائيات واليونان 12 نقطة بينما يتواجد منتخب أيرلندا فى الخامس دون رصيد.

تشكيل فرنسا أمام جبل طارق



حراسة المرمي: ماينان.

خط الدفاع: كلاوس، توديبو، اوباميكانو، ثيو هيرنانيز.

خط الوسط: زير إيمري، رابيو.

خط الهجوم: كومان، جريزمان، مبابي، تورام.

وتقام بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، فى صيف العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني فى المجموعات العشر بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، مع انتظار مباريات الملحق والتى ستؤهل 3 منتخبات أخرى إلى نهائيات البطولة.

تقام قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية السبت 2 ديسمبر 2023 فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يبدأ حفل القرعة في الساعة 5 مساءً في مدينة هامبورج، وهي واحدة من المدن العشر المضيفة للمسابقة، حيث تستضيف خمس مباريات، أربع مباريات جماعية وربع النهائي.