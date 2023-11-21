الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأزهر: "أنشودة الشر" انعكاس واضح لنوايا الصهاينة الدموية واستغلال صارخ لبراءة الأطفال

أنشودة الشر، فيتو
أنشودة الشر، فيتو

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للطفل، تظهر معاناة أطفال غـ زة الذين يدفعون حياتهم ثمنًا للأيديولوجية الصـ هـيـ ونية الفاسدة التي تستخدمهم قربانًا لمصالحها الاستعمارية في أرض فلسـطين التاريخية. وتكريسًا لهذه الأيديولوجية استغل الاحتلال تلك المناسبة لنشر دعواتهم الوحشية ضد غزة، وذلك من خلال أنشودة لأطفال الصهـاينة يتغنون بالدعوة إلى إبادة غزة بشكل تام.

 

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وأشار المرصد إلى أن الأنشودة التي لاقت رواجا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي داخل الكيان الصهيوني وني خلال اليومين السابقين هي من إنتاج حركة الجبهة المدنية الصـ هيـ ونية، التي كونها مجموعة من القادة الأمنيين والمحاربين اليـ هـ ود لإعادة الثقة في الكيان وقواته وقادته.

 

أنشودة الشر 

وحملت عنوان "أنشودة الشر"، وهي أنشودة قديمة حافظ منتجها على لحنها القديم المترسخ في عقلية المتلقي الصهيوني، وأعيد إحياؤها بكلمات جديدة ألبست ثياب الشر والد م تجاه كل ما هو عربي. وتنبع خطورة هذه الأنشودة من أنها جاءت على لسان أطفال من المفترض ألا تعرف براءتهم معاني الحقد والد م.  وتضمنت الكلمات الجديدة لتلك الأنشودة الآتي: "سنبيدهم جميعًا في غـ زة ونعود آمنين"، و"طائراتنا تمزق غـ زة أشلاء وإربا وجيشنا يعبر الحدود".

 

كما ردد الأطفال كلمات تدعو إلى إبادة الأخضر واليابس، البشر والحجر في القطاع الفلسطيني المحاصر، قائلين: "في السنة القادمة لن نبقي هناك شيئا وسنعود آمنين إلى بيوتنا"، وأضافوا خلال أنشودتهم: "خلال عام سنبيدهم جميعًا ونعود بعدها لحراثة وزراعة حقولنا".

 

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف 

ويؤكد المرصد أن الاحتلال لم يقف عند حد دعوات قاداته وكبار الساسة والحاخامات إلى تدمير قطاع غـ زة وإبا دة سكانه، بل يعمل على تلويث عقول أطفاله بأيديولوجيته المتطرفة لإبادة سكان القطاع المحاصر.

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مرصد الأزهر يكشف استراتيجيات الكيان الصهيونى الغاصب للإرهاب الذهني والتلاعب النفسي

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في يوم الطفل العالمي، مرصد الأزهر: أطفال غزة قربان الأيديولوجية الصهيونية

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