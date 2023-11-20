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أخبار مصر

في يوم الطفل العالمي، مرصد الأزهر: أطفال غزة قربان الأيديولوجية الصهيونية

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه في يوم شُرع لحماية الطفل عالميًّا والحفاظ على رفاهيته، يقبع 2000 طفل فلسطيني تحت أنقاض المنازل المدمرة بقاذفات الاحتلال المحرمة دوليًّا، بخلاف 5000 طفل دفعوا حياتهم ثمنًا للأيديولوجية الصهيونية الفاسدة التي تستخدم الأطفال قربانًا لمصالحها الاستعمارية في أرض فلسطين التاريخية.

الجرائم الوحشية التي تُرتكب في غزة 

وأشار إلى أنه إذا كان وقف إطلاق النار مرهون بموافقة الجانب الصهيوني وفق أجندته العسكرية الدموية في غزة، فإن الحديث عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها حماية حياة الطفل يتوجب التوقف عنها نهائيًّا في ظل ازدواجية المعايير الدولية التي تنظر إلى الطفل الفلسطيني كإنسان من الدرجة الثانية لا يتساوى مع أقرانه في الغرب.

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حجم الوضع الكارثي في قطاع غزة 

وأكد أن الصور المتداولة لا تظهر حجم الوضع الكارثي لأطفال غـزة فلا نتحمل كأفراد عاملين في المضمار الإعلامي والبحثي مشاركة ما نراه من أشلاء وجثث مشوهة الملامح لا يمكن حتى حملها بفعل القاذفات الفسفورية وغيرها من أسلحة محرمة وفق القانون الدولي والتي تصدر إلى هذا الكيان على مرأى ومسمع المنظمات المعنية دون تحرك جاد منذ عشرات السنوات لوضع حد لهذا.

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مرصد الأزهر: العدوان على غزة أسقط الأقنعة عن رعاة الصهيونية

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مرصد الأزهر: الصهاينة يرتكبون جرائم إرهابية في حق الشعب الفلسطيني بغطاء ديني محرف

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