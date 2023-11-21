الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

الثانية خلال أسبوع، أهالي بني سويف يهدون 2000 كرتونة لأشقائهم في غزة

قافلة اغاثة من أهالي
قافلة اغاثة من أهالي بني سويف للشعب الفسطيني بقطاع غزة، فيتو

انطقلت قافلة شاحنات محملة بـ2000 كرتونة سلع ومواد غذائية، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة دعمًا من أهالي محافظة بني سويف.

 

شباب محافظة بني سويف
 

وجهز مجموعة من الشباب بمحافظة بني سويف  بتجهيز القافلة الثانية لإغاثة أهالي غزة بتعبأة 2000 كرتونة سلع ومواد غذائية، لإرسالها لقطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري، بعد القافلة الأولى التي تضمنت خيم وبطاطين ومفروشات ووسائل إعاشة.

 

قافلة اغاثة من أهالي بني سويف للشعب الفسطيني بقطاع غزة

قافلة اغاثة من أهالي بني سويف للشعب الفسطيني بقطاع غزة


2000 كرتونة لقطاع غزة
 

وقال محمد الشيخ، احد الشباب المتطوعين: "نقوم حاليا بتجهيز ثاني قافلة إغاثة لاشقاءنا في قطاع غزة، مؤكدًا أن القافلة الأولى كانت منذ أسبوعين وتضمنت خيم وبطاطين ووسائل إعاشة، بينما تحتوي القافلة الثانية على 2000 كرتونة سلع ومواد غذائية".

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وأشار إلى أن الكرتونة تحتوي على مياه وألبان وتمر وأرز وسكر وعسل، جميعها تبرعات أهالي بني سويف هي الممول الوحيد للقافلتين، ويقوم على التجهيز مجموعة من شباب بني سويف المتطوع، يمثلون فئات عمرية مختلفة وبينهم دكاترة وصيادلة وأطفال.

 

قافلة اغاثة من أهالي بني سويف للشعب الفسطيني بقطاع غزة

 

الهلال الأحمر بقطاع غزة


وتابع: نقوم بتحميل الكراتين على شاحنات نقل وتسليمها للهلال الأحمر بالإسماعيلية، ويرافق القافلة بعض القائمين على تجهيزيها إلى معبر رفح المصري بعد فحصها ومراجعتها من قّبل الهلال الأحمر الذي يحدد إحتياجات أهالي غزة.

 

وواصل: "يعكس هذا الجهد الإنساني التضامن والتكاتف بين فئات مختلفة في مجتمع بني سويف لدعم الأشقاء في غزة في هذه الظروف الصعب، وتلبية لنداء القيادة السياسية للشعب المصري بإغاثة اشقائهم في قطاع غزة".

 

تبرعات أهالي بني سويف لقطاع غزة
 

واختتم: أود أن أوجه الشكر لكل من قام بالمساهمة في تنظيم هذه القافلة الكبيرة، بدءًا من أهالي بني سويف ممن حرصوا على المساهمة بالتبرعات العينية لإغاثة اشقائهم في فلسطين، وكذلك شباب جمعية معمرون ومطبخ الخير، والشباب المتطوع من ابناء المحافظة.

 

أصغر متطوع لإغاثة غزة
 

وألتقينا بالطفل أحمد، أصغر متطوع لأعمال تجهيز القافلة، وقال: "حرصت على المشاركة مع والدتي في تجهيز قافلة مساعادات لاشقائي في غزة، موجهًا رسالة لاشقاء الفلسطينيين "أحييكم على صمودكم وإن شاء الله ربنا هيكتب لكم النصر قريبًا".

 

 

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