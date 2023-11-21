الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بني سويف تبحث إجراءات تقنين أوضاع تحويل الشقق السكنية إلى تجارية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بشأن بحث آليات وإجراءات تقنين أوضاع الشقق السكنية التي تم تحويلها إلى تجارية.

 

محافظة بني سويف

 

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن المحافظ عقد، اجتماعًا، اليوم، بأعضاء  مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي، بحضور اللواء حازم عزت  السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية والإيرادات  بالوحدات المحلية ومديري عدد من الإدارات بديوان عام المحافظة من: الشؤون المالية والقانونية والتخطيط العمراني.

Advertisements

 

وناقش المحافظ بعض الموضوعات الهامة والمتعلقة بملف الإسكان الاقتصادي، وموقف تحويل بعض الوحدات من النشاط السكني إلى أنشطة تجارية، وذلك لبحث الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع تلك الوحدات وفق مجموعة من الخطوات والإجراءات  الواجبة لتوفير حلول وبدائل للتيسير على المواطنين في تقنين الوضع، مع تطبيق القانون على المخالفين.

 

محافظ بني سويف

 

وكلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بعمل حصر بالوحدات المخالفة التي تم تحويلها من سكنى لتجاري، للعرض على اللجان المختصة لبحث تلك الحالات وآليات وإجراءات تقنينها، مؤكدًا على أهمية وسرعة توفير الحلول والبدائل والعمل بشكل غير تقليدي في كل المطالب والمشكلات التي تواجه الملف الذي يعتبر من الموضوعات الحيوية.

 

ضوابط تحويل الشقق السكنية إلى تجاري

 

تحويل الشقق السكنية إلى تجارية يتطلب الامتثال للعديد من الضوابط والقوانين، ويمكن أن تختلف هذه الضوابط من منطقة إلى أخرى، لذا يفضل دائمًا التحقق من اللوائح المحلية والاشتراطات، ومع ذلك، إليكم بعض النقاط العامة التي قد تكون جزءًا من ضوابط تحويل الشقق السكنية إلى تجارية:

 

الحصول على تصريح رسمي: قد تتطلب السلطات المحلية تقديم طلب رسمي لتحويل استخدام الشقة من سكني إلى تجاري. يحتمل أن يشمل هذا توضيح الأغراض التجارية المقترحة وكيف سيؤثر ذلك على المنطقة المحيطة.

 

  1. الامتثال للقوانين الزيادة في الكثافة: في بعض الأماكن، قد تكون هناك قوانين تحكم زيادة الكثافة السكانية في المناطق التجارية. يجب أن يتم تقديم الشقة وفقًا لهذه القوانين.
  2. الأمان والسلامة: يجب أن تلتزم الشقة المحولة بمتطلبات السلامة والأمان المتعلقة بالأماكن التجارية. قد تشمل هذه القوانين نظام الإنذار بالحريق وأنظمة الطوارئ الأخرى.
  3. الزيادات الضريبية: يمكن أن يؤدي تحويل الشقة إلى تجارية إلى زيادة في الضرائب. يجب على المالك التحقق من الآثار المحتملة على الجوانب المالية لتلك التحويلات.
  4. الاستيفاء البنائي: في بعض الحالات، يمكن أن يتطلب التحويل إلى استخدام تجاري تحديثات بنائية لتلبية متطلبات الأغراض التجارية.
  5.  
  6. التشاور مع الجيران والجماعة: من المفيد التحدث مع الجيران والجماعة المحلية لتقديم التفاهم والدعم، وقد يكون هذا ذا أهمية خاصة في حال كانت هناك قوانين محلية تشترط موافقة الجيران.

 

الثانية خلال أسبوع، أهالي بني سويف يهدون 2000 كرتونة لأشقائهم في غزة

انقطاع المياه عن بعض قرى مركز إهناسيا ببني سويف لمدة 14 ساعة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف صحة بني سويف اسعاف بني سويف مستشفى بني سويف

مواد متعلقة

الثانية خلال أسبوع، أهالي بني سويف يهدون 2000 كرتونة لأشقائهم في غزة

وكيل صحة بني سويف يتابع انتظام تقديم الخدمة الطبية بمستشفى التأمين الصحي

في يوم القرية، بني سويف تبحث مشكلات ومطالب أهالي العواونة بإهناسيا

بعد تحذير الأرصاد، بني سويف ترفع الاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول

تحرير 5 محاضر لمحلات تبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر في بني سويف

فئات محددة، مكاتب التموين ببني سويف تواصل استقبال إضافة المواليد

محافظ بني سويف يوجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في القرى

مجازاة تنفيذيين لتقصيرهم في مواجهة التعديات والبناء المخالف ببني سويف

الأكثر قراءة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

هبوط حاد لمؤشر الدولار الأمريكى، تحديث لحظى لحركة العملة الخضراء

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

الأردن تعلن تجاهل إشعارات من دولة الاحتلال، ما القصة

الإفتاء توضح حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ في فلسطين

نشاط الرئيس اليوم، رسائل هامة للعالم بشأن القضية الفلسطينية الأبرز

كرة السلة، الأهلي يخسر أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري المرتبط

Advertisements

منوعات

المزيد

بنرد لهم الجميل، مسئولو كنسية يتبرعون بالأسمنت لبناء مسجد في بني سويف

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

25 يناير وش الخير عليهم، 20 عاما على تأسيس فرقة كايروكي

جيش الحريم، أزمة الرجال تدفع أوكرانيا لتجنيد 40 ألف امرأة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 21-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخوف في المنام وعلاقته بالراحة والاطمئنان والنجاح

عالم أزهري: الله غيور على عباده ولا يريد لهم إن يقعوا في الذنوب والمعاصي

عالم أزهري: المطلقة عليها التزين فترة العدة فى بيت الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية