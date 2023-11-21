بني سويف تبحث إجراءات تقنين أوضاع تحويل الشقق السكنية إلى تجارية

أعلنت محافظة بني سويف، عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بشأن بحث آليات وإجراءات تقنين أوضاع الشقق السكنية التي تم تحويلها إلى تجارية.

محافظة بني سويف

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن المحافظ عقد، اجتماعًا، اليوم، بأعضاء مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية والإيرادات بالوحدات المحلية ومديري عدد من الإدارات بديوان عام المحافظة من: الشؤون المالية والقانونية والتخطيط العمراني.

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وناقش المحافظ بعض الموضوعات الهامة والمتعلقة بملف الإسكان الاقتصادي، وموقف تحويل بعض الوحدات من النشاط السكني إلى أنشطة تجارية، وذلك لبحث الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع تلك الوحدات وفق مجموعة من الخطوات والإجراءات الواجبة لتوفير حلول وبدائل للتيسير على المواطنين في تقنين الوضع، مع تطبيق القانون على المخالفين.

محافظ بني سويف

وكلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بعمل حصر بالوحدات المخالفة التي تم تحويلها من سكنى لتجاري، للعرض على اللجان المختصة لبحث تلك الحالات وآليات وإجراءات تقنينها، مؤكدًا على أهمية وسرعة توفير الحلول والبدائل والعمل بشكل غير تقليدي في كل المطالب والمشكلات التي تواجه الملف الذي يعتبر من الموضوعات الحيوية.

ضوابط تحويل الشقق السكنية إلى تجاري

تحويل الشقق السكنية إلى تجارية يتطلب الامتثال للعديد من الضوابط والقوانين، ويمكن أن تختلف هذه الضوابط من منطقة إلى أخرى، لذا يفضل دائمًا التحقق من اللوائح المحلية والاشتراطات، ومع ذلك، إليكم بعض النقاط العامة التي قد تكون جزءًا من ضوابط تحويل الشقق السكنية إلى تجارية:

الحصول على تصريح رسمي: قد تتطلب السلطات المحلية تقديم طلب رسمي لتحويل استخدام الشقة من سكني إلى تجاري. يحتمل أن يشمل هذا توضيح الأغراض التجارية المقترحة وكيف سيؤثر ذلك على المنطقة المحيطة.

الامتثال للقوانين الزيادة في الكثافة: في بعض الأماكن، قد تكون هناك قوانين تحكم زيادة الكثافة السكانية في المناطق التجارية. يجب أن يتم تقديم الشقة وفقًا لهذه القوانين. الأمان والسلامة: يجب أن تلتزم الشقة المحولة بمتطلبات السلامة والأمان المتعلقة بالأماكن التجارية. قد تشمل هذه القوانين نظام الإنذار بالحريق وأنظمة الطوارئ الأخرى. الزيادات الضريبية: يمكن أن يؤدي تحويل الشقة إلى تجارية إلى زيادة في الضرائب. يجب على المالك التحقق من الآثار المحتملة على الجوانب المالية لتلك التحويلات. الاستيفاء البنائي: في بعض الحالات، يمكن أن يتطلب التحويل إلى استخدام تجاري تحديثات بنائية لتلبية متطلبات الأغراض التجارية. التشاور مع الجيران والجماعة: من المفيد التحدث مع الجيران والجماعة المحلية لتقديم التفاهم والدعم، وقد يكون هذا ذا أهمية خاصة في حال كانت هناك قوانين محلية تشترط موافقة الجيران.