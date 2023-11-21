مؤسسة حياة كريمة تنظم ندوة تعريفية لنشر ثقافة التطوع بين الطلاب في جامعة سوهاج

للعام الثاني على التوالي نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة سوهاج ندوة تعريفية لطلاب الجامعات لنشر ثقافة العمل التطوعي والتوعية بالقضية الفلسطينية فضلًا عن التعريف بأنشطة المؤسسة في مختلف المحافظات، بهدف تعظيم الاستفادة من قدرات الشباب، وتنمية وعى طلاب الجامعة بحجم الإنجازات والجهود التنموية، وإشراكهم في العمل الذي تقوم به المبادرة، لتعزيز مفاهيم المواطنة والولاء والانتماء.

تضمنت الندوة جانب تعريفي بجميع الأنشطة التي تقوم بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج والمشروعات التي تم تطبيقها على أرض الواقع، فضلًا عن فتح باب التطوع في مؤسسة حياة كريمة.

الجدير بالذكر مؤسسة حياة كريمة أطلقت سلسلة من الندوات التوعوية بين طلاب الجامعات، وذلك لنشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الجامعات، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز الجمهورية، ومنحهم فرصة للتطوع والمشاركة في العمل العام للاستفادة من طاقتهم الحماسية.

يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي في تعزيز قيم العمل التنموي والتطوعي ونشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي" بين شباب الجامعات عبر المشروع القومي حياة كريمة، أكبر مشروعًا تنمويًا في تاريخ مصر، والذي يهدف لإحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.

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