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محافظات

رئيس جامعة سوهاج يناقش مع مجلس النواب إنشاء مدرسة للتمريض

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس  لجنة التعليم وبحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والمحاسب أشرف القاضي الأمين العام للجامعة، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب بسوهاج، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية بالجامعة.

وأوضح النعماني أنه تم خلال الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رفعت شكيب، بشأن الموافقة على اللائحة الجديدة للدراسات العليا بكلية الحقوق بالجامعة، وبدء العمل بها من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وقيام الجامعة بفرش وتجهيز مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة بعد تسلمها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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وأضاف النعماني أن اللجنة ناقشت ايضًا استصدار قرار وزاري بإنشاء مدرسة للتمريض بالمستشفى الجامعي بسوهاج نظام خمس سنوات للالتحاق بها بعد الحصول على الشهادة الإعدادية.

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