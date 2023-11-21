استقبل معبر رفح البري اليوم الخميس 18 مصابًا فلسطينيًّا وتم نقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، كما عبر معبر رفح البري عدد كبير من حملة الجوازات الأجنبية.

نقل 18 مصابا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية عبر معبر رفح

وأكد مصدر بمعبر رفح البري أن المعبر استقبل 18 مصابًا فلسطينيًّا ويجري نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف للعلاج في المستشفيات المصرية من بينهم مستشفى العريش العام ومستشفى الشيخ زويد ومستشفى بئر العبد.



دخول مصابين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

ويأتي ذلك بعد الإشادة التي لاقتها مصر من الأطراف الدولية والمنظمات الأممية على دورها الكبير في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

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ومن ضمن المواقف الإنسانية التي أظهرت الدعم المصري للشعب الفلسطيني، هو الاستجابة لنداء الطفل الغزاوي عبد الله كحيل، الذي وجه نداء للدولة المصرية لعلاج ساقه التي تعرضت للإصابة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.