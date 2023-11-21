الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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سياسة

نائب سيناء: مخطط تهجير أهالي غزة لن يتم

النائب عزيز مطر من
النائب عزيز مطر من مجلس النواب، فيتو

أعلن النائب عزيز مطر، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، دعم وتأييد كافة التدابير والإجراءات التي تتخذها الدول المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

 

وقال النائب: "نؤيد ونثق في الرئيس عبد الفتاح السيسى وندعم موقف الدولة المصرية لحماية الأمن القومي المصري، ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى سيناء، ونرفض تصفية القضية الفلسطينية".

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وأشار إلى أن مخطط تهجير أهالي غزة إلى سيناء لن يتم ولن تنتهى قضية فلسطين على حساب سيناء التي ارتوت بدماء الشهداء من جميع محافظات مصر.

 

وتابع عضو مجلس النواب: دماء الشهداء لن تذهب هدرا، عشنا فترة في سيناء لم نشعر بالأمان بسبب الإرهاب، ومصر استطاعت القضاء على الإرهاب وحاليا نشعر بالأمن والأمان.

 

ووجه الشكر للرئيس السيسي، على ما يحدث فى سيناء من تنمية وإعمار، وسيناء مستهدفة بعد القضاء على الإرهاب الآن يريدون تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، نحن نرفض التهجير، سيناء أرض ارتوت بدماء الشهداء، لن نفرط فيها أبدا.

 

وقال عضو مجلس النواب: "لن نفرط فى سيناء ولن نترك غزة، ونرفض نزوح الشعب الفلطسينى إلى سيناء، ونطالب بسرعة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

 

وتابع: "نشعر بشعب فلسطين وأهالي غزة، الضربات التى تحدث فى غزة نسمعها في العريش، حيث تبعد العريش عن غزة 40 كيلو متر، المباني عندنا يحدث فيها تصدعات وخلل، والاحتلال الإسرائيلي لا يرحم الشعب الفلطسيني ويقتل الأطفال والنساء ويقصف المستشفيات والمدارس فى غزة وتم تدميرها..فشعب سيناء الأبية نرفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية".

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