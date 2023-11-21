الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيس الأسرى الفلسطينيين يكشف الأعداد المستهدفة في الصفقة المرتقبة بين حماس وإسرائيل

الاسرى الفلسطينيين،
الاسرى الفلسطينيين، فيتو

صفقة الأسرى، كشف قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أن المستهدف في صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هو الإفراج عن كل الأطفال والنساء الإسرائيليين مقابل كل الأطفال والنساء الفلسطينيين لدى الاحتلال.

أعداد الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للقاهرة الإخبارية، أن المستهدف في صفقة تبادل الأسرى هو تحرير 83 امرأة محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي وأكثر من 350 طفلا أعمارهم تقل عن الثامنة عشرة.

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وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح أن الأسرى الفلسطينيين عانوا لسنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلية، وصفقة تبادل الأسرى تحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يمكن تطبيقها، وعلى إسرائيل أن تدرك أن صفقة تبادل الأسرى تتم بالتفاوض وليس من خلال العمليات العسكرية.  

حماس تكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة الأسرى والهدنة بغزة

استشهاد حفيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

مطالب حماس 

وكشف خليل الحية، القيادي في حركة حماس، تفاصيل جديدة عن مطالب الحركة ومقترحاتها بشأن الموافقة علي صفقة الأسرى والهدنة في غزة.

شروط حماس في صفقة الأسرى
 

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل في بيروت: "لا نستطيع حتى الاَن القول إنه حدث اتفاق، ولكننا في سبيلنا لعقد الاتفاق وسنعلن ساعة الصفر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حال وافق الاحتلال الإسرائيل علي مقترحنا والذي يتضمن وقف شامل لإطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى من النساء والأطفال دون الـ19 عاما بين الجانبين، ومقابل كل إسرائيلي يتم اطلاق سراح 3 فلسطينيين، ودخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود بشكل كثيف جدا".

وقال “الحية”: "نحن بالأمس سلمنا ردنا علي المقترح الأخير وصلنا من الوسطاء سواء للأخوة المصريين أو القطريين بشأن الهدنة وصفقة الأسرى وننتظر رد الاحتلال الإسرائيلي".

بداية مفاوضات صفقة الأسرى

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل في بيروت: "اذا لم يكن الاحتلال يريد هذه الهدنة فسيضع مئات العراقيل أمامها"، مشيرًا:"هناك حوارات منذ شهر ونتبادل الإقتراحات برعاية مصر وقطر بشأن الهدنة".

مرواغة الاحتلال الإسرائيلي

وأكد: "الاحتلال الإسرائيلي يراوغ منذ شهر وكلما اقتربنا من الإتفاق عدنا الي الوراء، ولن نستبق الأحداث ولن نعلن تفاصيل الهدنة وخلال الساعات المقبلة ستتكشف الأمور بكامل تفاصيلها".

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