بيع 10 محال تجارية فى مزاد علني بالعاشر من رمضان

عقدت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان مزادا علنيا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٢١ بجهاز مدينة العاشر من رمضان لبيع عدد (١٠) محلات وعدد (١) صيدلية بالسوق التجاري المنفذ بالقطعة رقم (٤٠) بحي الاندلس والقطعة رقم (٤٥) بحي الأندلس.



وأسفرت جلسة المزاد عن بيع المحلات بالكامل والصيدلية.



وأشار المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم( 182 ) لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.



كما أكد أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين بكافة الأنشطة، مشيرًا إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظرًا لاهتمام الدولة وجهاز تنمية المدينة بزيادة الخدمات بها.

مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حصول مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على جائزة الشرق الأوسط للمناظر الطبيعية المستدامة لعام 2023 في فئة "المتنزهات والترفيه"، المُقدمة من الاتحاد الدولي لمهندسي المناظر الطبيعية في الشرق الأوسط، والجمعية العلمية السعودية لعمارة البيئة، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي استضافته مجلة المناظر الطبيعية، وأقيم في 15 نوفمبر الجارى بفندق اتلانتس رويال بجزيرة جميرا في دبي.

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وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن حفل توزيع الجوائز، شهد تكريمًا خاصًا لشركة دار الهندسة - التى قامت بتصميم المشروع -، وذلك لاعتماد المصممين على استخدام النباتات المحلية والتقنيات المبتكرة لحماية البيئة، وتعزيز رفاهية المجتمعات العمرانية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح وزير الإسكان، أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.



وأضاف الوزير، أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).

كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 26/11/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 17/12/2023، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتوسط " دار مصر " المرحلة الثانية بمنطقة الأندلس كود رقم " 211 – 311 – 431 " بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في مواعيدٍ محددة، وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 294 و295، يوم الأحد الموافق 26/11/2023، ووحدات العمارتين 172 و173، يوم الأحد الموافق 3/12/2023، ووحدات العمارتين 298 و299، يوم الأحد الموافق 10 /12/2023، ووحدات العمارتين 262 و263، يوم الأحد الموافق 17/12/2023.