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عقارات

الأحد المقبل، تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات دار مصر بمنطقة الأندلس بالقاهرة الجديدة

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

 صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 26/11/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 17/12/2023، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتوسط " دار مصر " المرحلة الثانية بمنطقة الأندلس كود رقم " 211 – 311 – 431 " بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في مواعيدٍ محددة، وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 294 و295، يوم الأحد الموافق 26/11/2023، ووحدات العمارتين  172 و173، يوم الأحد الموافق  3/12/2023، ووحدات العمارتين  298 و299، يوم الأحد الموافق 10 /12/2023، ووحدات العمارتين  262 و263، يوم الأحد الموافق 17/12/2023.

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وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة - المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، إلى أنه تم شن حملة مكبرة على جميع الأحياء بالمدينة لضبط المخالفات والإشغالات، ومنع دخول مركبات " التوك توك " التي تنقل المواطنين، مشددًا على عدم دخول سيارات النقل الثقيل داخل الكتل السكنية، ومنع انتظار السيارات بالشوارع الحيوية التي تمنع مرور السيارات، كما تم تحرير مخالفات للسيارات المخالفة، وتم إزالة تلك المخالفات نهائيا.

وأضاف "مصطفى" أنه تم فتح طريق 39 مجاورة 2 أمام قطع الأراضي لاستكمال أعمال رصف الطرق بالمجاورتين، وتم تحرير مخالفات لأصحاب القطع المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقاد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات ورفع الإشغالات بمناطق الأحياء " الأول – الثاني – الرابع "، والمنطقة الصناعية الثانية، يرافقه مسئولو الجهاز، وشرطة المرافق.

وأوضح " شاهين " أن الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات، وإزالة الباعة الجائلين، واسترداد قطعة أرض رقم 355 بالمنطقة الصناعية الثانية، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة لرفع جميع أوجه المخالفات والإشغالات، وإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذًا للقانون.
وقال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم شن حملة على المركبات المخالفة، أسفرت عن ضبط 4 مركبات " توك توك " ومركبتين تروسيكل نباشين، وعدد من الإشغالات، وأكشاك بيع سلع مخالفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال تلك المخالفات، وإيداعها بمخازن الجهاز.

وأوضح أنه تتم متابعة دءوبة لأى محاولة بناء مخالف، ويتم التعامل معها فى المهد، تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان، بعدم السماح بأى بناء مخالف مرة أخرى.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الاسكان المتوسط القاهرة الجديدة

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