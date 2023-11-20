غدا بدء التقديم على شقق المركزي للتعمير

يبدأ التقديم وحجز شقق الجهاز المركزي للتعمير، غدا الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري.

ويطرح الجهاز 52 وحدة سكنية (كاملة المرافق - نصف تشطيب، بمساحات مختلفة تتراوح بين 67.9 و96.3 م2)، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير المقبل، بالبلوك رقم 21، بالمجاورة الأولى، بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، وذلك للبيع بأسعار تنافسية، وتيسيرات كبيرة في السداد.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الطرح يتم من خلال الجهاز، ممثلًا في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان.

وأضاف المهندس خالد جاد، رئيس جهاز المشروعات المشتركة، أنه يتم سداد 10 % كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، ويتم سداد دفعة تخصيص 15 % خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز، ويتم سداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص، ويمكن تقسيط الـ50 % المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقًا لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة 7 %، ويتم منح العميل خصم 3 % في حالة السداد الفوري.

وقررت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، غلق باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات للمواطنين منخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عدد طلبات المواطنين المتقدمين للتحويل وصل إلى 3493 طلبًا، وجاء المحولون لمدينة حدائق أكتوبر (نموذج ٩٠ مترا) في المقدمة بواقع 2285 طلب تحويل، ثم المحولون لمدينة أكتوبر الجديدة - غرب المطار (نموذج ٩٠ مترا) بواقع 736 طلب تحويل، ثم من حولوا لمدينة السادات من مركز قويسنا بواقع 180 طلب تحويل، ثم يليهم من حولوا لمركز بني سليمان (خلف الشونة) بواقع 158 طلب تحويل، ثم من قاموا بالتحويل لمدينة العلالمة بواقع 75 طلب تحويل، ثم من حولوا لمدينة السادات من مدينة أشمون بواقع 59 طلب تحويل.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك عدة شروط للتحويل ومنها عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي، وعدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه، وانطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم، وعدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه، بالإضافة إلى أنه لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

كما أكدت أنه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية طبقًا للترتيب الآتي، أولًا: المتزوج ويعول ويشمل ذلك (الأرمل/الأرملة، ويعول، المطلق/المطلقة، ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثانيًا: المتزوج، وتكون الأولوية للأصغر سنًا، ثالثًا: الأعزب، وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن خطوات التحويل بسيطة، حيث يجب على المواطن الدخول إلى الموقع الإلكتروني، ثم الضغط على "مركز خدمة المواطنين"، ثم الضغط على زر "الطلبات" ثم زر "طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية"، ثم اختيار تحويل إلى مدينة/مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة/مركز بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان، كما يجب على المواطن تحميل طلب التحويل من الموقع الإلكتروني وتحريره وتوقيعه قبل إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع الإلكتروني، وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته، يجب على المواطن صاحب الطلب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول الطلب بالموقع الإلكتروني لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا).

كما شددت مي عبد الحميد على سريان كل أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المُعلن عنها في كراسة شروط الحجز بالإعلان، واعتبارها جزءً لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي""، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: ، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط ، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط ، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط ، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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