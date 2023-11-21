الكشف على 794 مواطنا خلال قافلة طبية بمركز شباب المنياوي في الإسماعيلية (صور)

نظمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية بمركز شباب المنياوي بمركز ومدينة فايد.

المستهدف من القافلة

واستهدفت القافلة أهالي مركز ومدينة فايد، ووقعت الكشف على 794 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة، فيتو

تخصصات القافلة

ومن جانبه قال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا.

Advertisements

جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة، فيتو

التثقيف الصحي بالقافلة

بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة، فيتو

ومن جانبها أوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال عدد 304 مواطنين في اليوم الأول للقافلة الطبية، بينما تم استقبال 490 مواطنا في اليوم الثاني للقافلة.

أكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، استمرار القوافل الطبية التي تستهدف القرى الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن كافة القوافل الطبية تقدم بالمجان، وتشمل خدمات التحاليل وصرف الدواء، بالإضافة إلى الجانب التوعوي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ