الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

قومي المرأة بالإسماعيلية يدعو السيدات للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (فيديو )

الدكتورة دينا ياقوت
الدكتورة دينا ياقوت خلال المؤتمر، فيتو

دعت لبنى زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، سيدات الإسماعيلية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتى تعقد خلال الربع الأول من شهر ديسمبر المقبل.  

بعد قليل مؤتمر حاشد لتأييد الرئيس السيسي في الإسماعيلية (صور)

مدير منطقة الوعظ بالإسماعيلية يدعو المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

المرأة المصرية وتحقيقها للعديد من المكتسبات 

وقالت لبني زكي خلال كلمتها بمؤتمر دعم الرئيس السيسي الذى عقد بمحافظة الإسماعيلية مساء اليوم الإثنين، أن المرأة المصرية حققت العديد من المكتسبات التي لم تحصل عليها من قبل.  

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وأضافت أن المرأة المصرية هي أكثر من تبحث عن تحقيق الأمان داخل بلدها بل هي التي تثبت مشاركتها الفاعلة من خلال تواجدها أمام اللجان بكثافة في كل استحقاق.  

 

لبني ذكي مقررة المجلس القومي للمرأة خلال المؤتمر، فيتو 

دعوة عامة  للتصويت  

ومن جانبها أكدت الدكتورة دينا ياقوت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن على إن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثال في الصبر والجلد على فترات عصيبة مرت بها مصر الحبيبة خلال الفترات الماضية، لذا فإن الدولة عملت على الاهتمام بها لأنها حجر الزاوية والحصن الأمين للمجمع المصري.  

 

وأضافت أن المرأة المصرية دائما تعلم التحديات التي تمر بها البلاد لذلك دعت دينا ياقوت كافة السيدات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والنزول للتصويت بصناديق الاقتراع. 

 

احتشد المئات من مواطني محافظة الإسماعيلية، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذى نظمه حزب مستقبل وطن في الإسماعيلية.   

مؤتمر دعم الرئيس بالإسماعيلية، فيتو 

 

مكان إقامة المؤتمر  

وأقيم المؤتمر الشعبي الحاشد في منطقة الملاعب المفتوحة الواقعة بجوار أستاذ الإسماعيلي الرياضي،وذلك في حضور عدد من نواب البرلمان وهم عصام دياب، وسامي هاشم، وآمال رزق الله، وأحمد دندش، بالاضافة إلى حضور مسئولى حملة دعم الرئيس السيسي في الإسماعيلية وهم المهندس أحمد نصرالله، والدكتور محمد جمال، ومحمد صقر، وعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية في محافظة الإسماعيلية.

مؤتمر دعم الرئيس بالإسماعيلية، فيتو

بدأ المؤتمر بعزف السلام الوطني، ثم عرض فيلما تسجيليا لانجازات الرئيس السيسي طول فترة رئاسته ومنذ توليه الحكم.  

 

كلمة أمين الحزب 

ومن جانبه أكد حماد موسى أمين عام حزب مستقبل وطن في محافظة الإسماعيلية، أن المؤتمر يأتي دعما للرئيس لفترة رئاسية مقبلة، وأشار إلى أن عهد الرئيس السيسي شهد العديد من الإنجازات كان من أهمها القضاء على الإرهاب، خلال العملية الشاملة التى خسرنا فيها المال وخيرة أبناء القوات المسلحة ورجال الشرطة، وغيرها من الإنجازات والمشروعات التنموية والصحية 
 

وطالب الشعب المصري بالنزول إلى الانتخابات والمشاركة وذلك من أجل مستقبل أفضل.  

 

 

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