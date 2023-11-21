برلمان دولة إفريقية يصوت بالموافقة على إغلاق سفارة الاحتلال

أخبار غزة، صوت برلمان جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، على إغلاق السفارة الإسرائيلية فى بريتوريا، مما يعد تراجعا جديدا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في غضون أيام.

ويأتي القرار بموافقة 248 عضوا مقابل رفض 91 آخرين.

والقرار يأتي لحين امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بفلسطين.

دولة الاحتلال تستدعي سفيرها لدى جنوب إفريقيا

وأمس استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفيرها لدى جنوب إفريقيا، في أعقاب ما الموقف الذي تبنته الأخيرة تجاه قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة.

Advertisements

الجدير بالذكر أن دولة جنوب افريقيا كانت أعلنت في وقت سابق سحب سفيرها وممثليها الدبلوماسيين من تل أبيب بسبب انتهاكات ومجازر الاحتلال في قطاع غزة.

وكان قد أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في وقت سابق من أمس، أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

عمليات الإبادة الجماعية في غزة

وقال الرئيس سيريل رامابوسا، إن بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بسبب ما يحدث في غزة، وذلك بالإضافة إلى عمليات الإبادة الجماعية التي قتل فيها آلاف الفلسطينيين، بالإضافة لتدمير مستشفيات والبنية التحتية.

شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الدولية

وأضاف خلال زيارته الرسمية إلى قطر: "قمنا في جنوب أفريقيا مع العديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم بتقديم هذه الشكوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأننا نعتقد أن جرائم حرب ترتكب هناك. ندين الإجراءات الإسرائيلية الحالية، ونعتقد أنها تستدعي قيام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق"، حسبما نقلت أسوشيتيد برس.